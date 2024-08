Come vedere Frosinone-Lazio in diretta streaming

Amichevole estiva di preparazione quella tra Frosinone e Lazio che si giocherà domani sera, sabato 3 agosto 2024, alle ore 20.45 al Benito Stirpe dei ciociari. Le due squadre si sono affrontate di recente lo scorso 16 marzo, in una partita di Serie A vinta dai biancocelesti per 3-2. Adesso i padroni di casa giocheranno il campionato di Serie B, ma non vogliono sfigurare di fronte alla squadra guidata da Baroni.

La partita sarà trasmessa in diretta streaming in esclusiva su DAZN.

Frosinone-Lazio in streaming: le probabili formazioni

La preparazione estiva della Lazio è giunta alla quinta amichevole dopo le sfide contro le formazioni di Trapani, Triestina, Hansa Rostock e una rappresentativa locale di Auronzo. Il Frosinone invece punta subito a trovare la quadra per calarsi nella dimensione del difficile campionato di Serie B, con una formazione condita da diversi giovani:

Frosinone (3-4-2-1) : Cerofolini; Cittadini, Monterisi, Marchizza; Oyono, Mazzitelli, Gelli, Kvernadze; Haoudi, Brescianini; Cuni

: Cerofolini; Cittadini, Monterisi, Marchizza; Oyono, Mazzitelli, Gelli, Kvernadze; Haoudi, Brescianini; Cuni Lazio (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Patric, Casale, Pellegrini; Rovella, Vecino, Isaksen, Guendouzi, Tchaouna; Noslin

Come detto, la partita si giocherà domani sera, sabato 3 agosto 2024, alle ore 20.45 e potrai seguirla in diretta streaming su DAZN tramite app scaricabile su Smart TV, PC, smartphone, tablet e console PlayStation e Xbox oppure su Sky al canale 214 di Zona DAZN.