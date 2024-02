Frosinone-Roma: formazioni e come vederla in streaming

Frosinone-Roma è quasi un derby, almeno dal punto di vista geografico. Si gioca domenica 18 febbraio alle ore 18:00 allo Stirpe per la giornata 24 di Serie A ed è trasmessa in esclusiva streaming su DAZN. Entrambe le squadre hanno perso nell’ultimo turno di campionato e hanno intenzione di rialzare la testa.

Probabili formazioni e streaming di Frosinone-Roma

Stesso modulo per i due allenatori, Di Francesco e De Rossi. I ciociari dovranno rinunciare a Romagnoli squalificato e a un lungo elenco di infortunati: Bonifazi, Cuni, Ghedjemis, Lusuardi, Marchizza, Oyono e Zortea. La rosa è al completo per giallorossi, se si esclude Abraham fuori da inizio stagione. Ecco le probabili formazioni in campo al fischio d’inizio.

Frosinone (4-3-3): Turati; Gelli, Monterisi, Okoli, Valeri; Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini; Soulé, Kaio Jorge, Harroui;

Roma (4-3-3): Rui Patricio; Kristensen, Mancini, Huijsen, Angeliño; Cristante, Paredes, Bove; El Shaarawy, Lukaku, Baldanzi.

La diretta esclusiva su DAZN è l’unica scelta possibile per vedere la partita in streaming. La piattaforma ha scelto la voce di Edoardo Testoni per la telecronaca e quella di Alessandro Budel per il commento tecnico.

Quattordicesima posizione in classifica per i padroni di casa a 23 punti, senza vittoria nelle ultime tre giornata. Sesto posto invece per gli ospiti a quota 38 punti, sconfitti nel turno scorso dalla capolista Inter.

Nonostante il fattore campo, il pronostico dei bookmaker è a favore dei giallorossi. Attenzione però ai postumi dell’impegno i Europa League contro il Feyenoord (1-1 a Rotterdam) e all’esigenza di dosare le forze in vista del ritorno in programma per la prossima settimana all’Olimpico.

