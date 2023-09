Come vedere la Golf Ryder Cup live streaming dall'estero

La Golf Ryder Cup è alla sua 44a edizione e, per l’occasione, sbarca in Italia. Uno dei tornei più avvincenti sta per iniziare e tenerci incollati per tutto il weekend. Infatti, l’inizio è programmato per domani, giovedì 28 settembre con la cerimonia di apertura, e continuerà con le gare fino a domenica 1 ottobre 2023. Se non vuoi perderti nemmeno uno degli appuntamenti in programma, anche se ti trovi all’estero, abbiamo la soluzione perfetta.

Grazie a questa VPN hai la possibilità di cambiare posizione virtuale per aggirare i blocchi regionali imposti dalle piattaforme di streaming.

La Golf Ryder Cup ti sta aspettando e non puoi assolutamente perderla visto che si giocherà in Italia al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio.

Golf Ryder Cup: il calendario del torneo

La Golf Ryder Cup inizierà giovedì 28 settembre e terminerà domenica 1 ottobre 2023. Dai un'occhiata al calendario ufficiale del torneo:

Giovedì 28 settembre

16:00 Cerimonia Apertura

7:35 Prima Giornata | Foursome-Fourball

7:35 Seconda Giornata | Foursome-Fourball

11:35 Terza Giornata | 12 Match Singoli

Vediamo ora i convocati europei alla Ryder Cup con il capitano Luke Donald e i vice capitani Thomas Bjorn, Edoardo Molinari, Francesco Molinari, Nicolas Colsaerts, Jose Maria Olazabal:

Rory McIlroy (Irlanda del Nord)

John Rahm (Spagna)

Victor Hovland (Norvegia)

Tyrrell Hatton (Inghilterra)

Robert MacIntyre (Scozia)

Matt Fitzpatrick (Inghilterra)

Tommy Fleetwood (Inghilterra)

Sepp Straka (Austria)

Justin Rose (Inghilterra)

Shane Lowry (Irlanda)

Nicolai Højgaard (Danimarca)

Ludvig Åberg (Svezia)

Ecco i convocati statunitensi con il capitano Zach Johnson e i vice capitani Steve Stricker, Davis Love III, Jim Furyk, Fred Couples:

Scottie Scheffler

Wyndham Clarke

Brian Harman

Patrick Cantlay

Max Homa

Xander Schauffele

Sam Burns

Rickie Fowler

Brooks Koepka

Collin Morikawa

Jordan Spieth

Justin Thomas

