Come vedere I Fatti Vostri in streaming dall'estero

In onda dal 1988, I Fatti Vostri accompagna da molto tempo gli spettatori di Rai 2 con un talk show ricco di approfondimenti, servizi e informazioni interessanti. Essendo però un programma esclusivamente italiano, trasmesso sulla Rai e in streaming su RaiPlay, è impossibile vederlo all’estero, a meno che non utilizziate una VPN. Per risolvere questo problema, ti suggeriamo oggi il piano perfetto di AtlasVPN per vedere i Fatti Vostri anche all’estero.

I Fatti Vostri: come vederlo in streaming con un trucco

Uno dei metodi più pratici per vedere i programmi Rai è quello di utilizzare RaiPlay e sfruttare una VPN per poter spostare la geolocalizzazione del dispositivo: per questo oggi vi consigliamo AtlasVPN, un servizio che potrete avere per 2 anni a soli 1,54€ al mese . Oltre a pagare quindi davvero poco per un servizio completo, avrai anche 6 mesi aggiuntivi completamente gratuiti, il tutto con la garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni.

Il servizio di AtlasVPN comprende nell’abbonamento dispositivi illimitati, la possibilità di sfruttare la tecnologia MultiHop così d’avere un server per i dati in entrata e uno per i dati in uscita, assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7, il protocollo WireGuard per proteggere i tuoi dati e la possibilità di fare il login senza password. I server disponibili di AtlasVPN, a differenza di altri poi, sono collegati con una connessione da 10 Gbps, garantendo velocità e zero rallentamenti.

In questo modo, una volta attivata la VPN e localizzato in Italia, potrai vedere I Fatti Vostri e tutti gli altri programmi disponibili sul sito streaming della Rai in totale libertà, senza rallentamenti e con una qualità eccezionale (in base alla connessione alla quale vi collegherete).

