Come vedere i Mondiali di Nuoto 2024 in streaming anche all'estero

Ci siamo! I Mondiali di Nuoto 2024 di Doha stanno per cominciare: da domani 2 febbraio avrà inizio la massima competizione internazionale per tutti gli appassionati di nuoto. Le gare degli italiani e non solo verranno trasmesse sui canali Rai e potrai seguirle in diretta streaming sulla piattaforma RaiPlay.

Se ti trovi all’estero, però, abbiamo la soluzione che fa per te: si tratta di AtlasVPN. Una volta acquistato il tuo abbonamento grazie alla nuova offerta, ti basterà selezionare un server italiano dal dispositivo che usi per lo streaming e poi aprire RaiPlay per assistere alle gare come se ti trovassi in Italia.

Mondiali di Nuoto 2024 in streaming dall’estero grazie ad AtlasVPN

Parliamo dei Mondiali: dal 2 al 18 febbraio, atleti di tutto il mondo si daranno battaglia in 31 discipline maschili e 36 femminili, totalizzando 75 gare che promettono spettacolo e emozioni senza precedenti. La squadra italiana si prepara a schierare una formazione di tutto rispetto, pronta a competere nei vari ambiti della competizione.

Il programma dettagliato spazia dal nuoto in corsia all’acque libere, dal nuoto artistico alla pallanuoto, passando per i tuffi e le acrobazie dalle grandi altezze. La giornata di apertura, venerdì 2 febbraio, sarà inaugurata con le emozionanti discipline di danza in vasca, trampolino e piattaforma.

Per non perderti neanche un minuto di tutto questo ti basta collegarti in streaming alla piattaforma RaiPlay. E se ti trovi all’estero, nessun problema: ti basta attivare una VPN come AtlasVPN, selezionare un server italiano e dare il via alla visione con il commento e i canali in italiano. Pronto a fare il tifo?

