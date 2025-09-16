Come vedere i Mondiali di volley maschile 2025 in streaming dall'estero

Nelle Filippine sono iniziati i Mondiali di volley maschile 2025, che vedono la Nazionale italiana guidata dal commissario tecnico Ferdinando De Giorgi campione in carica dopo il successo di tre anni fa. L’Italia è stata inserita nel girone di Algeria, Belgio e Ucraina: passano alla fase successiva le prime due classificate di ogni gruppo.

Le partite dell’Italia ai Mondiali di volley maschile saranno trasmesse in diretta tv su Rai 2 e in streaming su RaiPlay. A questo proposito, sottolineiamo come nelle Filippine siano 6 ore avanti rispetto al nostro Paese.

Come vedere i Mondiali di volley maschile 2025 dall’estero

Per guardare i Mondiali di pallavolo maschile 2025 in streaming dall’estero occorre attivare una VPN, dal momento che la maggior parte dei contenuti trasmessi su RaiPlay va incontro al blocco geografico al di fuori dell’Italia. Con una connessione VPN attiva, invece, si è liberi di scegliere la posizione virtuale a proprio piacimento, così da evitare le restrizioni che impediscono la visione dei contenuti.

Tutto quello che occorre fare è sottoscrivere un servizio VPN a propria scelta, scaricare l’app ufficiale della VPN sul dispositivo dove si intende guardare il Mondiale di volley, per poi connettersi a un server VPN posizionato in Italia. Una volta che la connessione è attiva, sarà sufficiente aprire RaiPlay e collegarsi al riquadro dedicato alla diretta della partita della Nazionale italiana.

Una delle migliori VPN oggi disponibili sul mercato è NordVPN, autentico punto di riferimento del settore tanto per la velocità di connessione quanto per l’affidabilità del servizio. E proprio la velocità di connessione rappresenta un punto chiave, dal momento che garantisce un’esperienza di visione in streaming nettamente superiore rispetto alla concorrenza.

In questi giorni i piani di due anni di NordVPN sono in sconto del 73%, con prezzi a partire da 3,09 euro al mese. La promozione, valida per un periodo di tempo limitato, prevede anche 3 mesi extra di servizio in regalo e una garanzia di rimborso di 30 giorni.