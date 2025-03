Come vedere i primi 6 episodi di Mare Fuori 5 su RaiPlay dall'Italia e dall'estero

È tutto pronto per l’uscita di Mare Fuori 5. L’attesissima quinta stagione della serie sarà disponibile in anteprima su Rai Play, con i primi 6 episodi. La data da segnare sul calendario è quella del prossimo mercoledì 12 marzo.

Gli episodi saranno poi trasmessi in TV, su Rai 2, a partire dal 19 marzo. Per guardare la serie in anteprima, quindi, basta raggiungere Rai Play, disponibile sia via browser web che tramite le app per tutti i principali sistemi operativi (anche su Smart TV).

Per vedere Mare Fuori 5 in streaming dall’estero potrebbe essere necessario ricorrere a una VPN, andando a selezionare un server VPN situato in Italia, in modo da ottenere l’IP italiano e accedere a Rai Play senza problemi.

Mare Fuori 5: il trailer

Mare Fuori 5: le anticipazioni

Le informazioni disponibili su Mare Fuori 5 sono ancora poche, nonostante il debutto praticamente imminente dei primi episodi. Si parla di un vero e proprio punto di svolta per tutta la serie, che ha cambiato anche regista con l’arrivo di Ludovico Di Martino.

Gli episodi della quinta stagione dovrebbero concentrarsi su alcuni personaggi femminili principali come Rosa Ricci e Carmela, giovane moglie di Eduardo. Ci saranno, in ogni caso, diversi nuovi personaggi e varie trame da sviluppare. Per mantenere alto l’hype sulla serie, come sottolineato in precedenza, le informazioni diffuse sono pochissime.

Tutto è rimandato al prossimo 12 marzo e al debutto dei primi episodi di Mare Fuori 5 in anteprima su Rai Play. Tra pochi giorni, sulla piattaforma della Rai saranno disponibili i primi 6 episodi dell’attesa serie.

