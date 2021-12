Come vedere il catalogo americano Netflix con le migliori VPN

Volete vedere un film o una serie TV su Netflix ma non risulta accessibile in Italia? È necessario accedere al catalogo americano ma non sapete come fare? Il trucco consiste nell’utilizzo di una Virtual Private Network o VPN, rimedio semplice e immediato per aggirare i blocchi geografici della piattaforma di streaming. Fortunatamente le soluzioni sono molte e variegate, ma quali sono le migliori?

Le migliori VPN per vedere Netflix

In vetta alla classifica c’è assolutamente NordVPN, rinomato servizio che grazie alla sua velocità di connessione estremamente elevata e all’importante numero di server consente di visualizzare contenuti su Netflix in massima sicurezza, nell’anonimato e senza buffering. Attualmente, NordVPN gode ancora dello sconto del 72% del Cyber Monday che porta il prezzo a 2,80 Euro al mese per 2 anni.

Alternativa interessante è Surfshark, attualmente proposta con un taglio dell’83% che porta il prezzo finale a 1,96 Euro al mese per 2 anni, con 3 mesi bonus consegnati gratuitamente. Anche questa è una Virtual Private Network particolarmente intuitiva e perfetta per vedere film e serie TV Netflix accedendo tramite la versione americana della piattaforma di streaming. Oltretutto, potrete utilizzare la detta VPN su un numero illimitato di dispositivi contemporaneamente!

Altra VPN utile a questo scopo è ExpressVPN, la quale conta su larghezza di banda illimitata, server in 160 località tra 94 paesi e massima sicurezza. Il prezzo è però più elevato, dato che si parla di 7,60 Euro al mese per 12 mesi, con un risparmio del 35% rispetto al costo base. ExpressVPN è compatibile con PC Windows e macOS, smartphone Android, iPhone, iPad, browser Chrome, Firefox, Edge e anche direttamente con i router.

Infine, segnaliamo ProtonVPN con varie offerte interessanti. La più economica è il piano Basic da 4 Euro al mese con accesso a 400+ server in oltre 40 Paesi e massimo 2 connessioni VPN, con supporto a P2P, adblock e accesso a contenuti bloccati geograficamente. Insomma, lo stretto necessario per Netflix e altre piattaforme come Prime Video. L’offerta migliore è però sul piano Plus da 5,99 Euro al mese, con accesso a oltre 1500 server, 10 connessioni simultanee, velocità fino a 10 Gbps e supporto a streaming e Tor su VPN.