Come vedere il film horror Talk to Me in streaming

Non sai come vedere Talk to Me in streaming? In questo articolo ti spieghiamo come fare. Il nuovo film horror di quest’anno, scritto e diretto da Michael e Danny Philippou, è visibile su Prime Video, la piattaforma streaming di Amazon inclusa nell’abbonamento Prime, su questa pagina.

Talk to Me racconta la storia di un gruppo di giovani amici che per caso scopre la possibilità di evocare i demoni attraverso l’uso di un’antica mano imbalsamata. A un certo punto, la situazione diventa fuori controllo per uno di loro, segnando di fatto l’inizio della fine.

Presentato in anteprima a Cannes nel 2022, ha debuttato per la prima volta nelle sale cinematografiche in Australia a fine anno, mentre in Italia è arrivato al cinema quest’estate. Visto il successo ottenuto dal film, la coppia di registi ha decido di scrivere un prequel che metterà in risalto il personaggio di Duckett.

Come vedere il film Talk to Me in streaming su Prime Video

Per vedere il film horror Talk to Me in streaming su Prime Video è sufficiente che ti colleghi a questa pagina e, se ancora non l’hai fatto, completi l’iscrizione ad Amazon Prime: i primi 30 giorni sono gratuiti.

Durante il periodo di prova hai accesso a tutti i vantaggi dell’abbonamento Prime, inclusa appunto la visione di tutti i contenuti di Prime Video, oltre che l’utilizzo del servizio di streaming musicale Amazon Music, insieme alla spedizione gratuita e consegna ultra-rapida degli articoli in vendita su amazon.it.

Essendo contrassegnato come “Anteprima Cinema”, il film è disponibile al noleggio pagando 4,99 euro. I noleggi di Prime Video includono 30 giorni per iniziare la visione del contenuto prescelto e altri 3 giorni per completarlo una volta iniziato a guardare. Se vuoi, puoi anche acquistarlo direttamente al costo di 9,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.