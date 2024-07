Come vedere Inghilterra-Svizzera in diretta streaming dall'estero

Tra i quarti di finale a EURO 2024, la sfida Inghilterra-Svizzera è quella che forse potrebbe sembrare dall’esito più scontato, ma mai dare per sconfitta una nazionale che si è già dimostrata capace di mettere in difficoltà le big. Si gioca sabato 6 luglio alle ore 18, a Düsseldorf: sono diverse le opzioni a disposizione per guardare la partita, anche in streaming gratis come vedremo a breve, oltre che dall’estero con la telecronaca in italiano grazie a una soluzione come NordVPN (in offerta).

EURO 2024: come vedere Inghilterra-Svizzera in streaming

Quasi inevitabilmente, il favore del pronostico è dalla parte dei britannici, superiori sulla carta per individualità e organico. Occhio però agli elvetici, già capaci di eliminare (un po’ a sorpresa) l’Italia, nel match degli ottavi che ha visto gli azzurri uscire dal torneo con una prestazione molto deludente.

Puoi vedere Inghilterra-Svizzera in diretta TV su Rai 2, in streaming gratis su RaiPlay oppure con il pass Sport di NOW. Se ti trovi all’estero, NordVPN (scopri la promo) ti permette di seguire il match con la telecronaca in italiano.

La vincente staccherà il pass per l’accesso alla semifinale, dove incontrerà una tra Olanda e Turchia. Ecco le probabili formazioni mandate in campo al fischio d’inizio dai due tecnici, Southgate e Yakin.

Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Konsa, Trippier; Mainoo, Rice; Saka, Bellingham, Foden; Kane;

Svizzera (3-4-3): Sommer; Schar, Akanji, Rodriguez; Aebischer, Freuler, Xhaka, Rieder; Vargas, Embolo, Ndoye.

Inghilterra-Svizzera: guarda la partita in streaming dall’estero

Ecco come vedere Inghilterra-Svizzera in streaming se ti trovi all’estero con il racconto della partita nella nostra lingua.

Apri l’applicazione di NordVPN (in offerta) sul dispositivo che hai scelto per guardarla;

attiva la connessione a un server italiano, scegliendo tra quelli di Milano, Roma e Palermo, così da ottenere un indirizzo IP del nostro paese;

apri il sito o l’app di RaiPlay oppure collegati a NOW per iniziare lo streaming.

