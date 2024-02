Inter-Atletico Madrid: formazioni e come vederla in streaming

Inter-Atletico Madrid è l’andata degli ottavi di Champions League, in scena a San Siro e con fischio d’inizio in programma per martedì 20 febbraio alle ore 21:00. Ai tifosi segnaliamo diverse possibilità per vederla in streaming, anche gratis, una delle quali passa dalla diretta su NOW.

Probabili formazioni e streaming di Inter-Atletico Madrid

Stesso modulo per le due squadre, almeno al fischio d’inizio. Ecco le probabili formazioni che i due allenatori, Inzaghi e Simeone (uno che conosce bene l’atmosfera di San Siro) dovrebbero mandare in campo dal primo minuto.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram;

Atletico Madrid (3-5-2): Oblak; Hermoso, Witsel, Savić; Llorente, Barrios, Koke, De Paul, Riquelme; Griezmann, Depay.

Sono diverse le possibilità offerta a chi vuol vedere la partita in streaming, anche gratis. Si può scegliere tra la diretta trasmessa da NOW e quella della piattaforma Mediaset Infinity accessibile senza alcun abbonamento premium. In alternativa, chi si trova a casa, può sintonizzare il televisore su Canale 5.

L’Inter arriva agli ottavi di finale dopo aver chiuso il girone al secondo posto, dietro la Real Sociedad (seppur a pari punti, 12). Prima posizione invece nel gruppo per l’Atletico Madrid, davanti alla Lazio. Nei rispettivi campionati, le due squadre sono prima e quarta.

Come andrà a finire? Secondo il pronostico dei bookmaker, i nerazzurri scendono in campo da favoriti, considerando anche il fattore campo.

