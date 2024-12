Come vedere Inter-Como in streaming: Serie A, giornata 17

Inter-Como è quasi un derby, considerando la vicinanza geografica dei due club. Il posticipo va in scena questa sera, lunedì 23 dicembre, alle ore 20:45. La puoi vedere in diretta streaming su DAZN (anche con l’abbonamento Goal Pass). Si gioca nella cornice sempre calda di San Siro, nonostante le temperature rigide che Milano regala in questo periodo, per il match che conclude la giornata 17 della Serie A.

Serie A: guarda in streaming Inter-Como

Terzo posto in classifica per i nerazzurri a quota 34 punti (gli stessi della Lazio), che con una vittoria accorcerebbero le distanze nei confronti della coppia di testa formata da Atalanta e Napoli. Situazione ben diversa per i lariani, quindicesimi a 15 punti, gli stessi di Parma e Venezia, impegnati in una lotta nella parte bassa del tabellone con l’obiettivo di allontanarsi dalle posizioni di coda.

Puoi vedere in streaming la partita grazie alla diretta su DAZN. Come anticipato, è sufficiente l’abbonamento Goal Pass da attivare al prezzo mensile di soli 13,99 euro.

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni che i due allenatori, Inzaghi e Fàbregas, dovrebbero schierare al fischio d’inizio.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Bastoni, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez;

Como (4-2-3-1): Reina; Van Der Brempt, Goldaniga, Kempf, Barba; Da Cunha, Sergi Roberto; Strefezza, Nico Paz, Fadera; Belotti.

Come si può facilmente immaginare, il pronostico vede favoriti i padroni di casa. Le quote dei bookmaker lasciano ben poche speranze agli ospiti.

Grazie all’abbonamento Goal Pass di DAZN puoi vedere tre partite di Serie A in ogni turno di campionato. È disponibile da 13,99 euro al mese, la formula più economica per goderti lo spettacolo del grande calcio su tutti i tuoi dispositivi: smartphone, tablet, computer, televisori e così via.