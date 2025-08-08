 Con TIMVISION guardi la Serie A a 19,99 euro al mese: scopri l'offerta
Preparati alla nuova stagione con TIMVISION: puoi vedere tutta la Serie A a meno di 20 euro al mese.
Preparati alla nuova stagione con TIMVISION: puoi vedere tutta la Serie A a meno di 20 euro al mese.

In vista della nuova stagione di Serie A, TIMVISION rilancia la sua offerta che include DAZN con Infinity+ e Amazon Prime a un prezzo eccezionale. Puoi avere tutto a soli 19,99 euro al mese per i primi 5 mesi, poi 34,99 euro al mese da gennaio 2026. La promozione è valida anche se hai già DAZN e Prime e ti basterà associare i tuoi abbonamenti alla piattaforma TIMVISION. Il costo di attivazione è gratuito.

Attiva l’offerta online

Cosa include l’offerta

Il pacchetto include:

  • TIMVISION con film, serie TV, cartoni animati e show per tutta la famiglia; 6 canali Eurosport, tutto il catalogo Discovery+, canali live di informazione e possibilità di scegliere a noleggio film a pochi mesi dall’uscita al cinema
  • DAZN Full con Serie A, Serie B, Liga Spagnola, il meglio della Liga Portoghese, la Serie A Femminile, il volley nazionale e internazionale, una selezione di partite di NFL, Box e PFL. Ancora, anche Eurosport HD 1 e HD 2 con tennis, ciclismo, UFC e i futuri Giochi Olimpici Milano e Cortina 2026
  • Amazon Prime inclusa la miglior partita del mercoledì di Champions League
  • Infinity+ con il meglio del cinema e della serie TV

La tua offerta sarà gestita direttamente dall’apposito TIMVISION Box, incluso in comodato d’uso gratuito. Un’occasione imperdibile per essere pronti per l’avvio della nuova stagione e risparmiare parecchio sul costo che avrebbero gli abbonamenti singoli: attiva subito la tua offerta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 8 ago 2025

Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
8 ago 2025
