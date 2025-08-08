Con TIMVISION guardi la Serie A a 19,99 euro al mese: scopri l'offerta

In vista della nuova stagione di Serie A, TIMVISION rilancia la sua offerta che include DAZN con Infinity+ e Amazon Prime a un prezzo eccezionale. Puoi avere tutto a soli 19,99 euro al mese per i primi 5 mesi, poi 34,99 euro al mese da gennaio 2026. La promozione è valida anche se hai già DAZN e Prime e ti basterà associare i tuoi abbonamenti alla piattaforma TIMVISION. Il costo di attivazione è gratuito.
Cosa include l’offerta
Il pacchetto include:
- TIMVISION con film, serie TV, cartoni animati e show per tutta la famiglia; 6 canali Eurosport, tutto il catalogo Discovery+, canali live di informazione e possibilità di scegliere a noleggio film a pochi mesi dall’uscita al cinema
- DAZN Full con Serie A, Serie B, Liga Spagnola, il meglio della Liga Portoghese, la Serie A Femminile, il volley nazionale e internazionale, una selezione di partite di NFL, Box e PFL. Ancora, anche Eurosport HD 1 e HD 2 con tennis, ciclismo, UFC e i futuri Giochi Olimpici Milano e Cortina 2026
- Amazon Prime inclusa la miglior partita del mercoledì di Champions League
- Infinity+ con il meglio del cinema e della serie TV
La tua offerta sarà gestita direttamente dall’apposito TIMVISION Box, incluso in comodato d’uso gratuito. Un’occasione imperdibile per essere pronti per l’avvio della nuova stagione e risparmiare parecchio sul costo che avrebbero gli abbonamenti singoli: attiva subito la tua offerta.
