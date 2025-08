F1: a che ora e dove vedere il Gran Premio d'Ungheria 2025

Domenica, sulla pista dell’Hungaroring, è in programma il Gran Premio d’Ungheria, quattordicesimo appuntamento del Mondiale 2025. Davanti a tutti c’è una Ferrari: Charles Leclerc, dopo la magia in qualifica, partirà in pole position. In prima fila ci sarà anche Oscar Piastri, leader della stagione, davanti al compagno di squadra Lando Norris e George Russell con una rediviva Mercedes. Notte fonda, invece, per chi negli ultimi anni si è spartito il Mondiale piloti: Max Verstappen scatterà dall’ottava posizione, Lewis Hamilton dal dodicesimo posto dopo l’ennesimo tentativo fallito di accedere perlomeno alla Q3.

Dove vedere il Gran Premio d’Ungheria di Formula 1

Il GP d’Ungheria 2025 sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, oltre che in streaming su NOW. Per vedere la gara in diretta, occorre dunque avere una sottoscrizione attiva con Sky o NOW. Al momento il metodo più conveniente e completo è il pass Sport di NOW, disponibile in offerta a 19,99 euro al mese per 12 mesi invece di 29,99 euro.

Il pass Sport della piattaforma streaming NOW include tutto lo sport di Sky, sia in diretta che on demand. Oltre all’esclusiva dei Mondiali di Formula 1 e MotoGP, il pass dà accesso a 185 partite su 203 della nuova Champions League, tutti gli incontri di Europa League e Conference League, 3 partite a turno di Serie A, tutta la Serie C, più i migliori match di Premier League e Bundesliga.

Ci sono poi il tennis, con tutti i tornei della stagione ATP e WTA, tutto Wimbledon e lo US Open, insieme alle Nitto ATP Finals e le WTA Finals, e il basket, con i Campionati Europei di fine agosto, la Serie A – LBA, l’Eurolega, l’EuroCup e l’NBA. Segnaliamo infine che in questi giorni è possibile seguire anche i Mondiali di nuoto 2025.

Orario

Il via alla gara del Gran Premio d’Ungheria di Formula 1 è fissato per le ore 15:00.