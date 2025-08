Formula 1, GP Ungheria: come vedere la gara in streaming dall'estero

La Formula 1 torna in pista con il Gran Premio di Ungheria, in programma oggi, domenica 3 agosto 2025 a partire dalle 15. Dopo la pole position di Leclerc, la Ferrari punta a conquistare un risultato importante nel corso dell’evento che sarà trasmesso in diretta TV e in streaming.

Per la diretta TV è possibile fare affidamento a Sky mentre per la diretta streaming bisogna puntare su NOW, con il Pass Sport, ora disponibile in promo a partire da 19,99 euro al mese, che consente l’accesso a tutta l’offerta sportiva di Sky in streaming.

Per vedere in streaming dall’estero il GP di Ungheria, con commento in italiano, è possibile accedere al proprio account NOW (bisogna in ogni caso aver attivato il Pass Sport) sfruttando una VPN. In alternativa è necessario verificare qual è l’emittente che trasmette la gara nel Paese dove ci si trova al momento.

La soluzione giusta, in questo caso, è NordVPN, ora disponibile in offerta con un prezzo scontato a 3,39 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 30 giorni di garanzia di rimborso. L’offerta è attivabile direttamente tramite il sito ufficiale di NordVPN, qui di sotto.

Perché scegliere NordVPN

Con NordVPN è possibile sfruttare una connessione protetta e senza blocchi geografici. Il servizio garantisce, infatti, la protezione della crittografia del traffico dati oltre a una politica no log, che elimina il tracciamento.

Il servizio permette di sfruttare un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo, in modo da poter spostare il proprio IP in un altro Paese, evitando blocchi geografici. La VPN è utilizzabile da 10 dispositivi in contemporanea.

