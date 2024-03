Inter-Genoa: formazioni e dove vederla in streaming

Inter-Genoa è il posticipo del lunedì sera di Serie A, in scena a San Siro e da vedere in diretta streaming su DAZN. La partita, valida per la giornata 27 del campionato, sembra il più classico degli scontri impari, un Davide e Golia che potrebbe riservare qualche sorpresa, in termini di risultato, solo nel caso di una prova maestosa degli ospiti.

Probabili formazioni e streaming di Inter-Genoa

È anche la sfida tra due campioni del mondo 2006, ora allenatori. Inzaghi deve rinunciare fortunatamente a Bastoni squalificato e a un lungo elenco di infortunati che include Acerbi, Calhanoglu, Frattesi, Sensi e Thuram. Rosa quasi al completo invece per Gilardino, con l’unica eccezione rappresentata da Matturro. Ecco le probabili formazioni in campo al fischio d’inizio.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Carlos Augusto; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Arnautovic, Lautaro;

Genoa (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Messias, Badelj, Frendrup, Martin; Retegui, Gudmundsson.

I tifosi nerazzurri e quelli rossoblu che vogliono vedere la partita in streaming lo possono fare con la diretta trasmessa su DAZN, accompagnati dalla telecronaca di Stefano Borghi e dal commento tecnico di Dario Marcolin.

Nel ruolo di capolista a 69 punti e con un distacco molto ampio (+12) sulla diretta inseguitrice Juventus, i padroni di casa in questo momento sono una perfetta macchina da guerra. Dodicesima posizione in classifica invece per gli ospiti, a 36 punti e perfettamente in linea con l’obiettivo stagionale della salvezza.

Inutile dire da che parte sia il pronostico: l’Inter è nettamente favorita per la vittoria, considerando le ultime prestazioni e la corsa ormai lanciata verso la conquista del ventesimo scudetto, quello che permetterà ai nerazzurri di cucire la seconda stella sulla maglia.

