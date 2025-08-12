 TIMVISION ti regala DAZN fino a gennaio: l'offerta SHOCK da non perdere
La nuova offerta TIMVISION ti permette di avere un piano DAZN Full per guardare la Serie A fino a gennaio senza costi aggiuntivi.
La nuova offerta TIMVISION ti permette di avere un piano DAZN Full per guardare la Serie A fino a gennaio senza costi aggiuntivi.

Manca sempre meno al ritorno del campionato italiano di Serie A e la cosa migliore è non lasciarsi trovare impreparati e trovare l’offerta più conveniente per guardare tutte le partite della nuova stagione. Un piano che risponde sicuramente a quello che viene offerto da TIMVISION: attivandolo entro il 30 agosto potrai avere un pacchetto completo con TIMVISION, Infinity+, Amazon Prime e un abbonamento DAZN Full a soli 19,99 euro al mese fino a gennaio 2026. Praticamente, non pagherai DAZN fino all’anno prossimo.

I dettagli dell’offerta

La promozione prevede la sottoscrizione di un piano annuale suddiviso in 12 rate mensili: fino a gennaio 2026 pagherai soltanto 19,99 euro al mese, poi il prezzo passerà a 34,99 euro risultando comunque molto conveniente rispetto la sola sottoscrizione dell’abbonamento DAZN Full. Se andiamo a vedere nel dettaglio, infatti, l’offerta include:

  • TIMVISION dal valore commerciale di 6,99 euro al mese
  • DAZN Full dal valore commerciale di 44,99 euro al mese
  • Amazon Prime dal valore commerciale di 4,99 euro al mese
  • Infinity+ dal valore commerciale di 7,99 euro al mese

TimVision DAZN

Inoltre, se lo attivi online i costi di attivazione sono completamente gratuiti. I conti si fanno in fretta: parliamo di un’offerta che ha un valore totale di 64,96 euro al mese. Tu ne pagherai soltanto 19,99 euro per i primi 5 mesi e poi 34,99 euro al mese dal sesto in poi.

Cosa potrai vedere? Presto detto:

  • TIMVISION con film, serie TV e cartoni anche in anteprima esclusiva con 6 canali Eurosport, Discovery+, canali live di informazione CNN ed Euronews, Mediaset e La7 (anche on demand)
  • DAZN Full con Serie A, Serie B, Liga Spagnola, il meglio della Liga portoghese, la Serie A Femminile, ma anche il volley volley nazionale ed internazionale, una selezione di partite di NFL, gli sport da combattimento con boxe e PFL. Per concludere, i canali Eurosport HD 1 e HD 2 con il tennis, il ciclismo, l’UFC, il meglio dei Giochi Olimpici Milano Cortina 2026 e gli sport invernali.
  • Amazon Prime con migliaia di film e serie TV, le migliori partite del mercoledì della Champions League e tutti i vantaggi di Prime, come spedizioni illimitate gratuite, Amazon Music e molto altro ancora.
  • Infinity+ con il meglio del cinema e delle serie TV incluso fino al 30 novembre
  • Il decoder TIMVISION Box offerto in comodato d’uso gratuito

L’offerta è valida anche se sei già abbonato a DAZN e Amazon Prime: ti basterà associare il tuo account al nuovo abbonamento. Tutto questo, lo ripetiamo, a soli 19,99 euro al mese per i primi 5 mesi. Ci stai ancora pensando?

