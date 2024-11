Come vedere Inter-Napoli in streaming dall'estero

Domenica sera, allo Stadio San Siro, si disputerà la partita Inter-Napoli, incontro valido per la dodicesima giornata di Serie A. Il match sarà trasmesso in streaming su DAZN, con la telecronaca di Pierluigi Pardo e il commento tecnico di Andrea Stramaccioni.

Se ci si trova all’estero, per vedere Inter-Napoli in streaming occorre attivare il piano DAZN Standard (in offerta a 19,90 euro al mese per 3 mesi) e una VPN. Il servizio di rete privata virtuale è necessario per superare le restrizioni geografiche che impediscono la visione dei contenuti delle piattaforme streaming quando si è fuori dall’Italia.

Per qualità dello streaming e affidabilità, uno dei migliori servizi VPN è offerto da NordVPN, in promozione in questi giorni a 3,59 euro al mese per 2 anni grazie all’ultima offerta del Black Friday. Inoltre, la promo include tre mesi extra in regalo e una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Come vedere Inter-Napoli in streaming all’estero

La visione in streaming dall’estero di Inter-Napoli richiede l’attivazione del piano DAZN Standard e di un servizio VPN. L’incontro avrà inizio alle ore 20:45 di domenica 10 novembre.

Ecco i passaggi da completare per riuscire a guardare il posticipo serale della dodicesima giornata di Serie A:

Sottoscrivi l’offerta di DAZN Standard a 19,90 euro al mese per i primi 3 mesi. Attiva una VPN (NordVPN scelta consigliata). Scarica l’app della VPN. Accedi al tuo account con le credenziali indicate in fase di registrazione. Connettiti a un server VPN posizionato in Italia, in modo da simulare una connessione dal nostro Paese e superare il blocco geografico. Attendi che la connessione VPN sia attiva. Apri l’app DAZN e seleziona il riquadro dedicato al match Inter-Napoli, il cui calcio d’inizio è fissato per le ore 20:45.

La promozione del Black Friday di NordVPN, con sconti fino al 71% e prezzi a partire da 3,59 euro al mese, è disponibile su questa pagina del sito ufficiale NordVPN.