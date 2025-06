L'offerta dell'estate che ti protegge ovunque: PrivadoVPN al 90% di sconto

La stagione estiva porta con sé un’offerta da non perdere per chi tiene alla propria sicurezza online, anche e soprattutto in vacanza. PrivadoVPN lancia una promozione esclusiva: risparmia il 90% sul piano di 24 mesi, con 3 mesi gratuiti aggiuntivi, per un totale di 27 mesi di protezione VPN illimitata a solo 1,11 euro al mese. E per darti ancora più tranquillità, la promozione include una garanzia di rimborso entro 30 giorni. Approfittane subito e attivala online .

Tutti i motivi per scegliere PrivadoVPN

Con questa offerta, non solo ottieni un prezzo imbattibile, ma anche un servizio VPN tra i più completi sul mercato. PrivadoVPN garantisce dati illimitati e una rete estesa di server in 58 città in tutto il mondo, così puoi navigare velocemente ovunque ti trovi. Avrai la possibilità di connettere fino a 10 dispositivi contemporaneamente, con accesso illimitato anche su piattaforme come Windows, macOS, Android, iOS e dispositivi TV.

Grazie al proxy SOCKS5, puoi migliorare le performance in attività ad alta intensità di banda come lo streaming. Il tutto protetto da una politica zero log, che assicura la totale riservatezza delle tue attività online.

PrivadoVPN integra anche funzioni avanzate come il blocco della pubblicità, la prevenzione contro malware e minacce digitali e un efficace parental control, per navigare in sicurezza anche in famiglia. Con la crittografia AES a 256 bit, i tuoi dati sono protetti come in una cassaforte digitale, rendendoti invisibile su ogni tipo di rete, inclusi i Wi-Fi pubblici.

L’offerta estiva di PrivadoVPN è un’occasione perfetta per garantirti protezione e libertà online non soltanto durante le vacanze, ma anche – e soprattutto – a lungo termine. Con solo 1,11 euro al mese, metti al sicuro la tua privacy senza pensieri: approfitta subito del 90% di sconto a tempo limitato!