VPN con accesso illimitato: sconto 81% e 2 mesi gratis

Perfetta per navigare ovunque in modo anonimo e protetto, la VPN di Private Internet Access è in sconto dell’81% con 2 mesi gratis se si attiva l’abbonamento biennale. L’offerta cade a fagiolo alla vigilia dell’inizio dell’estate, la stagione in cui tradizionalmente si viaggia di più e che spesso ci vede costretti a connetterci alle reti Wi-Fi pubbliche: in questo modo, la privacy rimarrà sempre al sicuro.

Private Internet Access: la VPN che ti serve al prezzo che vuoi

Oltre a mascherare il traffico e a nascondere la propria provenienza, aggirando le barriere geografiche ed evitando le censure, integra funzionalità aggiuntive come il blocco degli annunci pubblicitari, la possibilità di configurarla su un numero illimitato di dispositivi senza costi extra e un antivirus che tiene lontana ogni forma di codice dannoso. Inoltre, fa parte del pacchetto anche un IP dedicato ed esclusivo, per avere il controllo completo della propria esperienza online.

Fanno parte del pacchetto anche il monitoraggio delle violazioni email e il supporto clienti 24/7 a cui rivolgersi via email o chat per ottenere assistenza in caso di necessità. L’offerta di oggi con lo sconto dell’81% e 2 mesi gratis propone l’abbonamento biennale alla VPN al prezzo mensile di soli 1,99 euro. Non sappiamo fino a quando rimarrà online.

La Virtual Private Network di Private Internet Access è composta da server distribuiti in 91 paesi di tutto il mondo: dagli Stati Uniti all’Australia, dall’India al Giappone, passando per Arabia Saudita, Regno Unito e naturalmente Italia. Quest’ultima opzione è particolarmente utile quando ci si trova all’estero. La velocità arriva a 10 Gbps, per potersi godere anche lo streaming e il gaming senza buffering. Il traffico dati è sempre illimitato e la politica no-log assicura che nessuna informazione sia mai salvata o condivisa.