Inter-Real Sociedad: formazioni e come vederla in streaming dall'estero

Inter-Real Sociedad è l’ultima partita del girone di Champions League per i nerazzurri: è trasmessa in chiaro da Mediaset, da vedere anche in streaming gratis, ma ufficialmente solo per chi si trova in Italia. Fortunatamente, chi si trova in viaggio all’estero può assistere alla diretta del match senza rinunciare alla telecronaca nella nostra lingua. È sufficiente affidarsi a una soluzione come NordVPN (oggi in sconto del 69% e con tre mesi gratis). In programma a San Siro, si partirà alle ore 21 di martedì 12 dicembre.

Probabili formazioni e streaming di Inter-Real Sociedad

Come prima cosa, diamo uno sguardo alle probabili formazioni in campo dal primo minuto. Inzaghi dovrebbe scegliere la migliore squadra titolare possibile, al netto degli infortuni. Stesso discorso per il collega Alguacil sull’altra panchina.

Inter (3-5-2): Sommer, Bisseck, Acerbi, Bastoni, Darmian, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco, Lautaro, Thuram;

Real Sociedad (4-3-3): Remiro, Traoré, Zubeldia, Le Normand, Tierney, Turrientes, Zubimendi, Merino, Kubo, Sadiq, Barrenetxea.

Si sfidano le prime due del gruppo D. Sono entrambe a 11 punti, ma i nerazzurri si trovano momentaneamente al secondo posto per la differenza reti. Chiudere il girone in testa potrebbe essere fondamentale per evitare una big agli ottavi di finale.

Secondo il pronostico, la squadra di Inzaghi parte favorita: le quote dei bookmaker sono dalla sua parte. Lo straordinario stato di forma è certificato anche dalla posizione nella classifica di Serie A (in testa), mentre gli avversari sono quinti nel campionato spagnolo.

Come funziona lo streaming di Inter-Real Sociedad dall’estero con NordVPN? È molto semplice: non bisogna far altro che installare l’applicazione del servizio sul dispositivo su cui si vuol vedere la partita (smartphone, tablet, computer e così via), attivare la Virtual Private Network, selezionare un server italiano e connettersi alla piattaforma Mediaset Infinity o al sito di Sport Mediaset che la trasmettono in chiaro.

