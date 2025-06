Come vedere Inter-River Plate in streaming da Italia ed estero

Inter-River Plate è la gara decisiva per qualificarsi agli ottavi di finale del mondiale per club. La puoi vedere in streaming gratis su DAZN, anche dall’estero e senza rinunciare alla telecronaca in italiano grazie alla rete globale di NordVPN (scopri la promo). Si gioca alle ore 3 di questa notte, giovedì 26 giugno, al Lumen Field di Seattle. Un pareggio potrebbe non bastare, considerando la situazione del girone.

Mondiale per club: guarda in streaming Inter-River Plate

In contemporanea andrà in scena anche l’altra partite del gruppo E ovvero Urawa Reds-Monterrey. La classifica vede in testa proprio la squadra argentina e quella italiana, a 4 punti. Seguono i messicani a 2 e chiudono i giapponesi a 0, già eliminati.

Come anticipato, se vuoi vedere in streaming gratis il match non devi far alto che iscriverti gratuitamente a DAZN. La piattaforma propone l’opzione a pagamento Premium Experience con HDR, audio Dolby e altri extra: per maggiori informazioni visita il sito ufficiale. Una possibilità offerta anche a chi si trova all’estero con NordVPN (in sconto).

Pochi dubbi per mister Chivu, che recupera Dumfries, ma deve ancora rinunciare a Calhanoglu e Thuram (al suo posto P. Esposito dal primo minuto). Emergenza totale invece per Gallardo, costretto ad affrontare la sfida senza i titolari a centrocampo. Ecco le probabili formazioni schierate al fischio d’inizio.

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, P. Esposito;

River Plate (4-3-3): Armani; Montiel, Pezzella, Martinez Quarta, Acuna; Fernandez, Kranevitter, Aliendro; Mastantuono, Colidio, Meza.

Stando alle quote dei bookmaker, il pronostico è favorevole ai nerazzurri. Attenzione però: le squadre sudamericane si sono già dimostrate parecchio ostiche per le europee in questo mondiale per club.

Come vedere la partita dall’estero, in italiano

Anche se sei all’estero, puoi vedere Inter-River Plate in diretta streaming e senza rinunciare alla telecronaca in italiano. Tutto ciò che devi fare è seguire questi pochi e semplici passi.

Lancia l’applicazione di NordVPN (in offerta) sul dispositivo su cui vuoi guardare la partita;

collegati a un server del nostro paese scegliendolo dall’elenco, così da ottenere un indirizzo IP geolocalizzato;

inizia lo streaming su DAZN e goditi il match.

