Inter-Salernitana: formazioni e come vederla in streaming

Inter-Salernitana, la prima contro l’ultima in classifica, per la giornata 25 di Serie A. Puoi vedere in streaming su DAZN la partita di San Siro, con fischio d’inizio in programma per venerdì 16 febbraio alle ore 21:00. Una sfida dall’esito scontato sulla carta, ma che nasconde un possibile e clamoroso testacoda.

Probabili formazioni e streaming di Inter-Salernitana

Inzaghi deve rinunciare ad Acerbi, Cuadrado e Frattesi per infortuni. Sull’altra panchina, Liverani, appena arrivato, non può invece schierar eFazio, Gyomber, Pasalidis, Pierozzi e Pirotta fermi in infermeria oltre a Bradaric squalificato. Ecco le probabili formazioni in campo dal primo minuto.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram;

Salernitana (4-3-2-1): Ochoa; Sambia, Boateng, Manolas, Zanoli; Coulibaly, Maggiore, Basic; Kastanos, Candreva; Dia.

Primo posto solitario in classifica per l’Inter, capolista a 60 punti, 7 in più della prima inseguitrice (Juventus) e con una partita da recuperare. Ultima posizione invece per la Salernitana, ferma a 13 punti e in una situazione che già sembra disperata.

Inevitabilmente, il pronostico è a favore dei nerazzurri. Con l’arrivo del nuovo allenatore, i granata cercheranno però di raddrizzare una stagione fin qui molto deludente: inizieranno tentando il colpaccio a San Siro per invertire la rotta? Occhio anche al peso dell’impegno in Champions League che, la prossima settimana, vedrà i padroni di casa ospitare l’Atletico Madrid.

