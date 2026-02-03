Come vedere Inter-Torino in streaming dall'estero (Coppa Italia)

Riprende la Coppa Italia e tra i match in programma c’è anche Inter-Torino. Qui è dove ti spieghiamo come e dove vederla in diretta streaming, anche se ti trovi all’estero e senza rinunciare alla telecronaca nella nostra lingua grazie a NordVPN (scopri l’offerta). Si gioca mercoledì 4 febbraio alle ore 21:00, nella cornice dello stadio San Siro a Milano.

Coppa Italia: guarda Inter-Torino in streaming

Hanno inizio i quarti di finale del torneo. La vincente affronterà chi uscirà a testa alta da Napoli-Como. Dall’altra parte del tabellone ci sono Atalanta-Juventus e Bologna-Lazio.

C’è la possibilità di vedere la partita in streaming sul sito di Mediaset oppure con l’app Infinity, senza alcun abbonamento. Vale anche se ti trovi all’estero, grazie alla rete globale di NordVPN (in forte sconto). Se invece sei a casa, puoi sintonizzare la TV su Italia 1 dove è trasmessa in chiaro.

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni in campo dal primo minuto. Stesso modulo di partenza per i due allenatori, Chivu e Baroni.

Inter (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Diouf, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Bonny;

Torino (3-5-2): Butez; Tameze, Marianucci, Coco; Pedersen, Prati, Ilkhan, Vlasic, Obrador; Njie, Adam.

Non è difficile immaginare da che parte pende il pronostico dei bookmaker: da quella dei nerazzurri, tra le altre cose in fuga per lo scudetto e qualificati ai play off di Champions League

Guarda la partita in italiano dall’estero

Se ti trovi all’estero e vuoi vedere la partita senza rinunciare alla telecronaca in italiano ti basta seguire questi pochi e semplici passi.

Apri l’app di NordVPN (guarda la promo) sul dispositivo scelto per guardarla;

collegati a un server italiano per ottenere un indirizzo IP geolocalizzato;

apri il sito o l’app di Mediaset o di Infinity e inizia lo streaming.