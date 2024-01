Inter-Verona: formazioni e come vederla in streaming

Inter-Verona porta il grande calcio della Serie A nella cornice sempre suggestiva di San Siro, proprio nel giorno dell’Epifania festeggiato da tutta Milano. Con fischio d’inizio in programma per sabato 6 gennaio alle ore 12:30 e con la possibilità di vederla in streaming su DAZN, la partita è l’ultima del girone d’andata per le due squadre che scendono in campo con obiettivi ben differenti.

Serie A: guarda Inter-Verona in streaming

L’obiettivo dei nerazzurri è quello di chiudere la prima metà della stagione al meglio, in testa alla classifica, dopo aver dominato. Al momento sono primi a 45 punti. Solo la rivale storica Juventus sembra poter tenere il passo. Impegnati nella lotta per la salvezza, i gialloblu sono diciassettesimi a 14 punti, alla ricerca di un risultato utile per raggiungere il giro di boa fuori dalla zona retrocessione.

Per i tifosi che si stanno chiedendo come vedere la partita in streaming, la risposta è una sola: in diretta esclusiva su DAZN. La voce di Stefano Borghi è quella incaricata della telecronaca, mentre il commento tecnico è stato affidato a Massimo Gobbi.

Qualche problema di rosa per i due allenatori, Inzaghi e Baroni, soprattutto in casa nerazzurra. Ecco le probabili formazioni schierate dal primo minuto.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro Martinez;

Verona (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Magnani, Dawidowicz, Terracciano; Suslov, Duda; Ngonge, Folorunsho, Lazovic; Djuric.

Inevitabilmente, il pronostico è dalla parte dei padroni di casa. Le quote dei bookmaker lasciano ben poco spazio a dubbi o interpretazioni, ma lo scivolone può essere dietro l’angolo.

Con l’abbonamento a DAZN puoi seguire la Serie A in streaming e vivere in diretta le emozioni di tutte le partite. Ogni turno di campionato offre la visione completa di dieci incontri, sette dei quali in esclusiva sulla piattaforma.–

