Come vedere Italia-Moldavia in streaming dall'Italia e dall'estero

Italia-Moldavia si gioca questa sera, lunedì 9 giugno, con fischio d’inizio alle ore 20:45. La cornice è quella del Mapei Stadium di Reggio Emilia. È già un match da dentro o fuori, dopo il passo falso nell’esordio delle qualificazioni mondiali. Lo puoi vedere in streaming gratis su RaiPlay, anche dall’estero grazie alla soluzione di NordVPN (in offerta).

Italia-Moldavia, qualificazioni mondiali: guarda in streaming

Per gli azzurri è già una sfida decisiva. La sconfitta per 3-0 rimediata la scorsa settimana contro la Norvegia non concede più alcun margine di errore, da qui in avanti è obbligatorio vincerle tutte. Sarà l’ultima partita di Spalletti da commissario tecnico: fatale la pesante sconfitta subita contro la Norvegia, al suo posto arriveranno con tutta probabilità Ranieri o Pioli.

Se vuoi vedere la partita in streaming lo puoi fare gratis con la diretta esclusiva su RaiPlay, da qualunque dispositivo. Lo puoi fare anche dall’estero grazie alla rete globale di NordVPN (in sconto) È trasmessa anche in TV, in chiaro su Rai 1.

Cambi in partenza per gli azzurri: serve un atteggiamento diverso rispetto a quello che ha portato alla disfatta di Oslo. Queste le probabili formazioni schierate dal primo minuto.

Italia (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Coppola, Ranieri; Cambiaso, Frattesi, Ricci, Tonali, Dimarco; Raspadori, Retegui;

Moldavia (3-5-1-1): Avram; Posmac, Baboglo, Mudrac; Cojocaru, Caimacov, Motpan, Ionita, Reabciuk; Damascan; Nicolaescu.

Secondo i bookmaker, il pronostico è dalla nostra parte. L’avversario è alla portata della nazionale.

Come vedere la partita in italiano dall’estero

Se ti stai chiedendo come poter vedere Italia-Moldavia in diretta streaming dall’estero e senza rinunciare alla telecronaca nella nostra lingua, questa breve e semplice guida fa per te.

Ti basta aprire l’applicazione di NordVPN (scopri la promo) sul dispositivo che hai scelto per guardare la partita;

seleziona un server italiano tra quelli presenti nell’elenco per ottenere un indirizzo IP geolocalizzato nel nostro paese;

inizia lo streaming su RaiPlay e goditi il match.