Come vedere Juventus-Brest in diretta streaming

Nella serata di sabato, allo stadio Adriatico di Pescara, si giocherà l’amichevole tra Juventus e Brest. La partita sarà trasmessa in streaming su DAZN, per tutti gli abbonati al piano Standard disponibile a partire da 34,99 euro.

A distanza di una settimana dall’esordio sfortunato contro il Norimberga, la nuova Juventus di Thiago Motta ha subito la possibilità di riabilitarsi agli occhi dei tifosi dopo il brutto ko per 3-0 subito ad opera dei tedeschi. Non sarà però una partita semplice per i bianconeri, dato che il Brest è reduce da un’annata sorprendente in Ligue 1, dove si è ritagliata il ruolo di autentica sorpresa della stagione da poco conclusasi.

Come vedere Juventus-Brest

L’amichevole Juventus-Brest sarà visibile sulla piattaforma streaming DAZN, attivando il piano Standard disponibile su questa pagina del sito ufficiale a 34,99 euro al mese.

A distanza di poco più di due settimane dall’esordio in campionato contro il Como, la Juve avrà quindi l’occasione per testare ulteriormente il nuovo sistema di gioco voluto dall’ex tecnico del Bologna, nonché la condizione fisica a pochi giorni dall’inizio della stagione. Quello di Pescara sarà un test probante per i bianconeri, dato che di fronte avranno una squadra che è riuscita ad agguantare una storica qualificazione in Champions League: ricordiamo che i transalpini faranno il loro debutto in Ligue 1 il 18 agosto, un giorno prima rispetto alla Vecchia Signora.

Queste le probabili formazioni dell’incontro tra Juventus e Brest:

Juventus (4-2-3-1) : Di Gregorio; Cambiaso, F. Gonzalez, Gatti, Djalo; Locatelli, Thuram; Mbangula, Fagioli, Weah; Vlahovic.

: Di Gregorio; Cambiaso, F. Gonzalez, Gatti, Djalo; Locatelli, Thuram; Mbangula, Fagioli, Weah; Vlahovic. Brest (4-3-3): Bizot; Lala, Le Cardinal, Ndiaye, Lage; Camara, Magnetti, Martin; Del Castillo, Ajorque, Le Douron.

Appuntamento dunque alle ore 21 di sabato, quando a Pescara avrà inizio l’amichevole tra Juventus e Brest. Il match sarà visibile in streaming su DAZN per tutti gli utenti abbonati al piano Standard.