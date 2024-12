Come vedere Juventus-Cagliari di Coppa Italia in streaming dall'estero

Questa sera a Torino si giocherà Juventus-Cagliari, match valido per gli ottavi di Coppa Italia. L’incontro sarà trasmesso in diretta in chiaro su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity, con il fischio d’inizio fissato alle ore 21:00.

Se si è all’estero, per vedere Juventus-Cagliari in streaming occorrono l’app Mediaset Infinity e una VPN, il servizio che consente di superare le restrizioni geografiche che impediscono la regolare visione dei contenuti delle piattaforme streaming quando si è fuori dall’Italia. La VPN non fa altro che mascherare l’indirizzo IP reale, con la possibilità di scegliere un server VPN situato in Italia così da simulare una connessione dal nostro Paese.

Tra le migliori VPN oggi disponibili segnaliamo NordVPN, con server in più di 110 Paesi e una velocità di connessione superiore alla media. Con l’ultima offerta è possibile beneficiare di uno sconto del 74%, con prezzi a partire da 2,99 euro al mese per 24 mesi e tre mesi extra di servizio gratis in regalo.

Come vedere Juventus-Cagliari in streaming dall’estero (Coppa Italia)

La visione in streaming dall’estero dell’incontro di Coppa Italia tra Juventus e Cagliari richiede l’app Mediaset Infinity e l’attivazione di una VPN. Dopo aver completato la sottoscrizione al servizio di rete privata virtuale, occorre collegarsi a un server VPN posizionato in Italia, così da far credere al provider dei servizi di rete di essere connessi dal nostro Paese. In questo modo, si otterrà lo sblocco automatico dei contenuti inclusi in tutti i servizi streaming a cui si è iscritti.

La Juve proverà a strappare il pass per i quarti con Vlahovic terminale offensivo di una linea di trequartisti composta da Koopmeiners, Yildiz e Conceiçao. Dall’altra parte la formazione sarda scenderà in campo con il 3-5-2, con Gaetano a supporto dell’unica punta Piccoli.

Il fischio d’inizio del match è fissato per le ore 21:00 di questa sera, martedì 17 dicembre, con la diretta in chiaro su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.