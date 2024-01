Juventus-Empoli: formazioni e come vederla in streaming

Juventus-Empoli, in campo sabato 27 gennaio alle ore 18:00 per la giornata 22 di Serie A è da vedere in streaming su DAZN. Nella cornice dell’Allianz Stadium va in scena la sfida tra i bianconeri, ora al primo posto in classifica, e gli azzurri determinati a rialzare la testa sotto la guida di un nuovo mister.

Probabili formazioni e streaming di Juventus-Empoli

Stesso modulo per i due allenatori, Allegri e Nicola, quest’ultimo da pochi giorni sulla panchina dei toscani. Per i padroni di casa Chiesa e Rabiot infortunati, mentre gli ospiti devono rinunciare a Bastoni, Caputo, Destro, Ebuehi, Guarino e Kovalenko. Ecco le probabili formazioni schierate al fischio d’inizio.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Yildiz, Vlahovic;

Empoli (3-5-2): Caprile; Walukiewicz, Ismajli, Luperto; Bereszynski, Marin, Grassi, Żurkowski, Gyasi; Cerri, Cambiaghi.

I tifosi delle due squadre che vogliono vedere la partita in streaming lo possono fare in diretta esclusiva su DAZN. La piattaforma ha scelto Stefano Borghi per la telecronaca e Massimo Ambrosini per il commento tecnico.

Prima in classifica a 52 punti, anche se con una partita disputata in più dell’Inter, la Juventus ha intenzione di continuare sulla strada intrapresa in questa stagione, faticando ormai a nascondere l’ambizione di poter allungare le mani sullo scudetto. Obiettivo ben diverso, invece, per l’Empoli, penultimo a 16 punti, ma reduce da una vittoria (3-0 contro il Monza) e potenzialmente in grado di uscire dalla zona retrocessione in caso di colpaccio.

Il pronostico vede ampiamente favoriti i bianconeri per la vittoria: attenzione però agli azzurri, rinfrancati dalla cura Nicola che in passato ha già saputo guarire molte squadre.

Puoi vedere in streaming tutte le partite della Serie A, dieci su dieci per ogni turno di campionato (sette delle quali in esclusiva) solo con un abbonamento a DAZN. Scegli la formula che preferisci, avrai accesso a un mondo di sport che include la finalissima degli Australian Open in programma per domenica.

