Come vedere Juventus-Galatasaray in streaming

Una serata da dentro o fuori all’Allianz Stadium: va in scena il ritorno dei playoff di Champions League. Alle ore 21 di oggi, mercoledì 25 febbraiom il fischio d’inizio di Juventus-Galatasaray, puoi vederla in esclusiva streaming su Prime Video. In palio c’è la qualificazione agli ottavi, per gli uomini di Spalletti è una montagna da scalare.

Champions: guarda in streaming Juve-Galatasaray

È un’impresa disperata per i bianconeri, sconfitti dall’andata per 5-2 a Istanbul. Devono giocarsi il tutto per tutto, fin dai primi minuti, andando subito all’assalto degli avversari per sperare nella remuntada.

Se vuoi vedere la partita in streaming la trovi in diretta esclusiva su Prime Video. La piattaforma è accessibile da tutti i dispositivi, ti basta l’abbonamento Prime. Il collegamento del prepartita inizia alle 19:30 con Giulia Mizzoni in compagnia di Claudio Marchisio, Clarence Seedorf e Fernando Llorente. La telecronaca è di Sandro Piccinini con il commenti tecnico di Massimo Ambrosini.

Spalletti dovrebbe confermare Di Gregorio tra i pali, nonostante le papere delle ultime settimane. Fuori per squalifica Cambiaso e Cabal. Nessun problema di indisponibilità per i turchi, che dovrebbero riproporre i titolari dell’andata. Ecco le probabili formazioni in campo dal primo minuto.

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Thuram, Locatelli, Kostic; Conceicao, Yildiz; David;

Galatasaray (4-2-3-1): Cakir; Sallai, Sanchez, Bardakci, Jakobs; Sara, Torreira; Yilmaz, Akgun, Lang; Osimhen.

I bookmaker vedono i bianconeri favoriti dal pronostico per questa gara, ma la qualificazione agli ottavi di Champions League è un altro discorso. Per la Vecchia Signora c’è l’obbligo di vincere con almeno tre gol di scarto per andare ai supplementari.

Come anticipato, per vedere la partita in streaming su Prime Video ti basta l’abbonamento Prime. È lo stesso che ti offre le spedizioni gratis per gran parte dei prodotti acquistabili su Amazon. Non l’hai ancora attivato? Ti aspettano i primi 30 giorni gratis.