 Come vedere Juventus-Galatasaray in streaming (Champions)
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Come vedere Juventus-Galatasaray in streaming

Impresa disperata per la Juventus, chiamata alla rimonta nel playoff di Champions contro il Galatasaray: guarda la partita in streaming.
Come vedere Juventus-Galatasaray in streaming
Entertainment Sport
Impresa disperata per la Juventus, chiamata alla rimonta nel playoff di Champions contro il Galatasaray: guarda la partita in streaming.

Una serata da dentro o fuori all’Allianz Stadium: va in scena il ritorno dei playoff di Champions League. Alle ore 21 di oggi, mercoledì 25 febbraiom il fischio d’inizio di Juventus-Galatasaray, puoi vederla in esclusiva streaming su Prime Video. In palio c’è la qualificazione agli ottavi, per gli uomini di Spalletti è una montagna da scalare.

Guarda Juve-Galatasaray in streaming

Champions: guarda in streaming Juve-Galatasaray

È un’impresa disperata per i bianconeri, sconfitti dall’andata per 5-2 a Istanbul. Devono giocarsi il tutto per tutto, fin dai primi minuti, andando subito all’assalto degli avversari per sperare nella remuntada.

Se vuoi vedere la partita in streaming la trovi in diretta esclusiva su Prime Video. La piattaforma è accessibile da tutti i dispositivi, ti basta l’abbonamento Prime. Il collegamento del prepartita inizia alle 19:30 con Giulia Mizzoni in compagnia di Claudio Marchisio, Clarence Seedorf e Fernando Llorente. La telecronaca è di Sandro Piccinini con il commenti tecnico di Massimo Ambrosini.

Guarda in streaming Juventus-Galatasaray

Spalletti dovrebbe confermare Di Gregorio tra i pali, nonostante le papere delle ultime settimane. Fuori per squalifica Cambiaso e Cabal. Nessun problema di indisponibilità per i turchi, che dovrebbero riproporre i titolari dell’andata. Ecco le probabili formazioni in campo dal primo minuto.

  • Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Thuram, Locatelli, Kostic; Conceicao, Yildiz; David;
  • Galatasaray (4-2-3-1): Cakir; Sallai, Sanchez, Bardakci, Jakobs; Sara, Torreira; Yilmaz, Akgun, Lang; Osimhen.

I bookmaker vedono i bianconeri favoriti dal pronostico per questa gara, ma la qualificazione agli ottavi di Champions League è un altro discorso. Per la Vecchia Signora c’è l’obbligo di vincere con almeno tre gol di scarto per andare ai supplementari.

Guarda Juve-Galatasaray in streaming

Come anticipato, per vedere la partita in streaming su Prime Video ti basta l’abbonamento Prime. È lo stesso che ti offre le spedizioni gratis per gran parte dei prodotti acquistabili su Amazon. Non l’hai ancora attivato? Ti aspettano i primi 30 giorni gratis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 25 feb 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Su DAZN è una domenica da Champions: in campo Napoli, Milan e Roma

Su DAZN è una domenica da Champions: in campo Napoli, Milan e Roma
Serie A, 26° turno: gli orari di tute le partite e come vederle in TV e streaming

Serie A, 26° turno: gli orari di tute le partite e come vederle in TV e streaming
Serie A, giornata 26: tutto su classifica, calendario e streaming

Serie A, giornata 26: tutto su classifica, calendario e streaming
La Formula 1 al cinema: rivoluzione o trovata di marketing?

La Formula 1 al cinema: rivoluzione o trovata di marketing?
Su DAZN è una domenica da Champions: in campo Napoli, Milan e Roma

Su DAZN è una domenica da Champions: in campo Napoli, Milan e Roma
Serie A, 26° turno: gli orari di tute le partite e come vederle in TV e streaming

Serie A, 26° turno: gli orari di tute le partite e come vederle in TV e streaming
Serie A, giornata 26: tutto su classifica, calendario e streaming

Serie A, giornata 26: tutto su classifica, calendario e streaming
La Formula 1 al cinema: rivoluzione o trovata di marketing?

La Formula 1 al cinema: rivoluzione o trovata di marketing?
Davide Tommasi
Pubblicato il
25 feb 2026
Link copiato negli appunti