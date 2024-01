Juventus-Sassuolo: formazioni e come vederla in streaming

Juventus-Sassuolo va in scena per la giornata 20 della Serie A, nell’Allianz Stadium di Torino ancora caldo per la vittoria schiacciante dei bianconeri in Coppa Italia ai danni del Frosinone. Si parte martedì 16 gennaio alle ore 20:45 e, considerando i recente passato, non sarà un match banale.

Probabili formazioni e streaming di Juventus-Sassuolo

Qualche problema di rosa per mister Alleghi: fuori Gatti e McKennie per qualifica così come Kean per infortunio. Dionisi deve invece fare i conti con le assenze di Defrel, Obiang, Racic, Toljan e Vina. Ecco dunque le probabili formazioni in campo al fischio d’inizio.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Rugani; Weah, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Yildiz, Vlahovic;

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Missori, Erlic, Ferrari, Pedersen; Thorstvedt, Boloca; Berardi, Henrique, Laurienté; Pinamonti.

I tifosi che vogliono vedere la partita in streaming lo possono fare grazie alla diretta in esclusiva su DAZN, accompagnati dalla telecronaca di Stefano Borghi e dal commento tecnico di Marco Parolo.

La classifica sorride alla Juventus, che inizia il girone di ritorno al secondo posto con 46 punti e la prospettiva di poter continuare la propria rincorsa alla capolista Inter. Situazione ben diversa per il Sassuolo, attualmente quattordicesimo con 19 punti, reduce da un filotto di risultati al di sotto delle aspettative.

Lo stato di forma attuale delle due squadre fa inevitabilmente pendere il favore del pronostico dalla parte dei bianconeri. Attenzione però ai neroverdi: sono l’unica squadra ad averli battuti in campionato, con il 4-2 ottenuto in casa alla quinta giornata: uno spartiacque nella stagione della Vecchia Signora.

