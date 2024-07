Come vedere la BBC dall'Italia in diretta streaming?

Vedere i canali della BBC in diretta streaming dall’Italia è possibile. Esattamente come avviene con RaiPlay, inaccessibile quando ci si trova fuori dall’Italia, anche la piattaforma BBC iPlayer, accessibile direttamente dal sito ufficiale della BBC (bbc.co.uk) oppure via app, prevede un blocco geografico all’accesso.

Il problema, però, può essere risolto facilmente, grazie a una VPN. Selezionando un server situato nel Regno Unito, infatti, sarà possibile avviare una connessione VPN “spostando” il proprio IP al di la della Manica ed evitando i blocchi regionali all’accesso a BBC iPlayer.

In questo modo, è possibile seguire la diretta streaming gratuita disponibile tramite la piattaforma inglese che permette, ad esempio, di guardare i match di Wimbledon con Jannik Sinner.Ci sono, inoltre, tanti altri contenuti da guardare, con i vari canali live e i contenuti on demand.

La VPN da utilizzare per vedere la BBC in streaming dall’Italia è NordVPN, ora disponibile con un costo di 3,39 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 30 giorni di garanzia di rimborso. Per attivare il servizio è sufficiente visitare il sito ufficiale di NordVPN, tramite il box riportato qui di sotto.

Come vedere la BBC in streaming dall’Italia: la procedura passo passo

Per poter vedere la BBC in streaming dall’Italia basta collegarsi a BBC iPlayer con una VPN. La procedura è la seguente:

attivare una VPN come NordVPN

installare la VPN sul proprio dispositivo

attivare la connessione VPN selezionando un server nel Regno Unito (con una VPN come NordVPN, che ha oltre 5.000 server sparsi in tutto il mondo, sarà facile trovare il server giusto)

collegarsi a BBC iPlayer tramite il sito ufficiale dell'emittente o l'app

