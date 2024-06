Come vedere la Copa America 2024 in streaming dall'estero

La Copa America 2024 è iniziata da poco. Siamo ancora nella fase dei gironi ma a breve prenderanno il via i quarti di finale, le semifinali e poi la finale, in programma il prossimo 15 luglio. Tutte le partite della Copa America 2024 possono essere guardare in streaming tramite il sito di Sportitalia, l’emittente che trasmette in esclusiva la competizione.

Per guardare la Copa America in streaming dall’estero, con commento in italiano, è sufficiente collegarsi a Sportitalia andando, però, ad attivare una VPN, scegliendo un server italiano per avviare il collegamento. In questo modo, è possibile seguire tutte le partite della competizione.

La VPN da utilizzare in questo caso non può che essere NordVPN, da tempo considerata come la miglior VPN sul mercato. Con l’offerta in corso, NordVPN è ora disponibile con un prezzo scontato di 3,39 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 30 giorni di garanzia di rimborso.

Per attivare subito l’offerta basta collegarsi al sito di NordVPN, tramite il box qui di sotto.

Copa America 2024: la procedura per vedere le partite in streaming

Ecco la procedura da seguire per vedere le partite di Copa America 2024 in streaming dall’estero e con commento in italiano:

attivare NordVPN, sfruttando l’offerta in corso

installare NordVPN sul proprio dispositivo

attivare la connessione VPN, selezionando un server italiano

collegarsi al sito di Sportitalia per seguire la diretta streaming gratuita

Si tratta, quindi, di una procedura semplice e veloce, accessibile a tutti, senza particolari limitazioni.

Con l’offerta in corso, NordVPN è attivabile con un costo di 3,39 euro al mese, optando per il piano biennale con 30 giorni di garanzia di rimborso, la possibilità di sfruttare una connessione illimitata e di utilizzare la VPN da 10 dispositivi in contemporanea. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.