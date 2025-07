Come vedere la finale del Mondiale per Club in diretta streaming dall'estero

È tutto pronto per la finale del Mondiale per Club. Il match è in programma domani, domenica 13 luglio, a partire dalle 21:00 (ora italiana). La finale vedrà due squadre europee impegnate: il PSG, fresco vincitore della Champions League e super favorito per la vittoria finale, e il Chelsea, vincitore della Conference League.

Ecco come vedere il match:

Come vedere la finale del Mondiale per Club

Per guardare in streaming la finale del Mondiale per Club è possibile affidarsi a DAZN. La partita è parte del catalogo di contenuti che la piattaforma mette a disposizione dei propri abbonati. Il match sarà trasmesso, con un ampio pre-partita e con commento in italiano.

Ricordiamo che, in questo momento, DAZN è in sconto a 19,99 euro al mese per 6 mesi (poi 34,99 euro al mese, l’offerta riguarda il piano annuale). Si tratta di un buon modo per accedere alla piattaforma anche in vista dell’inizio del campionato di Serie A. L’offerta è attivabile tramite il sito ufficiale di DAZN.

Per chi si trova all’estero, invece, per seguire il Mondiale per Club in diretta streaming ci sono varie opzioni. Nei Paesi dove non c’è copertura della partita, ad esempio, chi ha DAZN può utilizzare una VPN per guardare il match.

La soluzione giusta è NordVPN che consente di selezionare, direttamente dall’app, un server italiano per avviare la connessione VPN. Il costo del servizio è di 3,39 euro al mese andando a scegliere il piano biennale con 30 giorni di garanzia di rimborso.

L’offerta è disponibile tramite il sito ufficiale di NordVPN, qui di sotto.

PSG- Chelsea: le probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni del match:

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Nuno Mendes; Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Doué, Dembelé, Kvaratskhelia.

Chelsea (4-2-3-1): Sanchez; Gusto, Adarabioyo, Chalobah, Cucurella; Caicedo, Fernandez; Pedro Neto, Nkunku, Palmer; Joao Pedro.