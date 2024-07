Come vedere la finale di Euro 2024 in diretta streaming dall'estero

Questa sera, a Berlino, si disputerà la finale di Euro 2024 tra Spagna e Inghilterra. L’incontro sarà trasmesso in diretta su Rai 1 e Sky Sport, in streaming su RaiPlay, Sky Go e NOW.

E all’estero? Purtroppo quando si è fuori dall’Italia i contenuti delle piattaforme streaming sono bloccati a causa delle restrizioni geografiche. Esiste però una soluzione per aggirare il blocco geografico imposto dai provider dei servizi di rete: attivare una VPN, il servizio che consente di simulare una connessione da un altro Paese, rendendo privata la propria attività sul web. A questo proposito, tra le migliori VPN oggi disponibili si annovera NordVPN, sia per le sue funzionalità extra per la sicurezza sia per la velocità di connessione. In queste ore i piani di due anni sono in offerta a partire da 3,99 euro al mese, con sconti fino al 69%.

Spagna-Inghilterra: come vedere in diretta streaming dall’estero la finale di Euro 2024

La finale degli Europei di calcio Spagna-Inghilterra sarà visibile in diretta streaming dall’estero tramite l’attivazione di una VPN. Una volta completata l’iscrizione, basterà connettersi a un server VPN posizionato in Italia per sbloccare la visione dei contenuti trasmessi dalle piattaforme streaming RaiPlay, Sky Go e NOW.

A questo proposito, segnaliamo l’offerta in corso sul pass Sport di NOW, disponibile a 14,99 euro al mese per 12 mesi invece di 24,99 euro. Si tratta del pass più completo e conveniente per gli amanti dello sport, dato che include l’intera programmazione sportiva di Sky. Ciò significa poter vedere non solo la partita di questa sera, ma anche le Olimpiadi di Parigi 2024 con la diretta di 10 canali di Eurosport, i Mondiali di Formula 1 e MotoGP in esclusiva, tutti i tornei ATP e WTA di tennis (più Australian Open, Roland Garros e Wimbledon), tre partite a turno di Serie A, le coppe europee (Champions League, Europa League e Conference League), le migliori partite di Premier League e Bundesliga, più l’NBA e l’Eurolega.

Per quanto riguarda invece la VPN, confermiamo l’ultima promozione su NordVPN, che permette di attivare una delle migliori VPN disponibili sul mercato a 3,99 euro al mese invece di 8,29 euro.

L’orario d’inizio di Spagna-Inghilterra è fissato per la serata di oggi quando qui in Italia saranno le 21:00.