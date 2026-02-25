 Come vedere la seconda serata di Sanremo 2026 in streaming dall'estero
Ecco come fare a vedere la seconda serata del Festival di Sanremo 2026 in diretta streaming anche dall'estero, grazie a una VPN illimitata.
Questa sera, mercoledì 25 febbraio, andrà in onda la seconda serata del Festival di Sanremo 2026, l’evento televisivo più atteso dell’anno che si concluderà soltanto sabato 28 febbraio, con la finale. La serata sarà trasmessa in diretta TV su Rai 1 e in diretta streaming su Rai Play.

Per chi si trova all’estero c’è la possibilità di vedere il Festival in streaming grazie a una VPN. Basterà selezionare un server italiano per poter accedere poi a Rai Play e seguire l’evento in diretta e senza interruzioni.

La soluzione giusta per attivare una nuova VPN, in questo momento, è Total VPN. Il servizio, uno dei più noti e affermati del settore, prevede un costo di 1,59 euro al mese andando a scegliere il piano annuale con 30 giorni di garanzia di rimborso. La VPN include anche il sistema antivirus e il blocco degli annunci durante l’utilizzo.

Per accedere subito alla promozione basta premere sul box qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di Total VPN. L’attivazione della promozione consente l’accesso immediato al servizio per la visione del Festival in streaming.

Come vedere il Festival di Sanremo dall’estero

Per vedere il Festival di Sanremo 2026 in streaming dall’estero è sufficiente avere una VPN illimitata. La soluzione giusta è rappresentata da Total VPN. La procedura da seguire è la seguente:

  • per prima cosa bisogna attivare la VPN sfruttando l’offerta che taglia il prezzo fino a 1,59 euro al mese
  • poi è necessario installare l’app di Total VPN sul dispositivo da cui si vuole vedere il Festival
  • a questo punto è sufficiente avviare la connessione VPN andando a selezionare un server italiano
  • ora è possibile accedere a Rai Play per avviare la visione dell’evento

Per accedere subito a Total VPN è sufficiente seguire il link qui di sotto. Per tutti i nuovi utenti ci sono 30 giorni di garanzia di rimborso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 25 feb 2026

Davide Raia
25 feb 2026
