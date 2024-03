Come vedere la terza puntata de Le indagini di Lolita Lobosco 3 in streaming dall'estero

La fiction di Rai 1 Le indagini di Lolita Lobosco 3 tornerà in onda lunedì 18 marzo con la terza puntata. L’episodio si intitola Terrarossa e sarà visibile in streaming su RaiPlay.

Alle persone che vivono all’estero o si trovano in questo momento fuori dall’Italia per una vacanza, il solo RaiPlay però non sarà sufficiente. Infatti, come noto, a causa delle restrizioni geografiche la maggior parte dei contenuti è bloccata. Cosa fare allora? Per vedere la terza puntata de Le indagini di Lolita Lobosco 3 in streaming dall’estero occorre scaricare RaiPlay e attivare una VPN. Al momento la migliore è NordVPN, sia in termini di qualità dello streaming che sul piano della sicurezza, ora in promo a 3,99 euro per 2 anni con extra sconto a carrello del 5% usando il codice NordVPN – SCONTO5.

Come vedere la terza puntata de Le indagini di Lolila Lobosco 3 all’estero

La visione in streaming dall’estero della terza puntata de Le indagini di Lolita Lobosco 3 richiede il download dell’app RaiPlay e l’attivazione di una VPN.

Oltre a essere il punto di riferimento del settore, NordVPN è in questi giorni anche in offerta a 3,99 euro al mese per 24 mesi, con la possibilità di regalare 3 mesi extra di servizio a un proprio amico. In più, in occasione del suo compleanno, NordVPN offre un extra sconto del 5% applicando al carrello il codice sconto NordVPN – SCONTO5.

Importante: per far sì che il codice sconto funzioni occorre collegarsi a questa pagina del sito ufficiale in incognito.

Una volta completata l’attivazione, scarica l’app NordVPN sul dispositivo dove intendi seguire la nuova puntata della fiction di Rai 1, dopodiché seleziona uno dei server VPN posizionati in Italia per far credere al provider di rete di essere connesso dal nostro Paese: così facendo supererai il blocco geografico e avrai accesso a tutti i conteuti della piattaforma RaiPlay.

Ora non ti resta che aprire l’app RaiPlay e selezionare il riquadro dedicato alla fiction Le indagini di Lolita Lobosco con protagonista Luisa Ranieri.