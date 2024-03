Come vedere La volta buona in streaming dall'estero

La volta buona è il programma del daytime pomeridiano di Rai 1 condotto da Caterina Balivo, durante il quale ospiti vip si raccontano attraverso interviste e si mettono in gioco con divertenti quiz in studio. La trasmissione va in onda dal lunedì al venerdì dalle 14:05 alle 16:00 in diretta su Rai 1 e in streaming su RaiPlay.

Per vedere invece La volta buona in streaming dall’estero occorre attivare una VPN, il servizio che consente di superare il blocco geografico imposto dai provider di rete. Come è noto, infatti, fuori dall’Italia la maggior parte dei contenuti di RaiPlay è bloccata. Una delle migliori soluzioni è NordVPN, punto di riferimento nel settore VPN, in queste ore in promo a 3,69 euro al mese per due anni invece di 8,29 euro.

La volta buona: come vedere il programma su RaiPlay in streaming dall’estero

Di seguito le indicazioni su come guardare in streaming dall’estero La volta buona su RaiPlay:

Attiva una VPN: il piano di due anni di NordVPN è in promozione a 3,69 euro al mese anziché 8,29 euro, con in più 3 mesi extra di servizio in regalo. Scarica l’app NordVPN: il download dell’applicazione è gratuito su Google Play Store e App Store. Effettua l’accesso a NordVPN: usa le credenziali indicate in fase di registrazione di un nuovo account. Seleziona un server VPN posizionato in Italia: in questo modo puoi simulare una connessione dal nostro Paese e aggirare le restrizioni geografiche dei provider di rete, andando a sbloccare i contenuti di RaiPlay e di tutte le altre piattaforme streaming.

Ora non ti resta che aprire l’app RaiPlay e selezionare il riquadro dedicato alla diretta di Rai 1 o al programma stesso di Caterina Balivo, dove troverai anche tutte le repliche delle puntate trasmesse in questa edizione.