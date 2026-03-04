 Come vedere Lazio Atalanta in diretta streaming dall'estero
È tornata la Coppa Italia: qui è dove ti spieghiamo come vedere Lazio-Atalanta in streaming e in TV, anche se ti trovi all'estero.
Lazio-Atalanta è la semifinale di andata della Coppa Italia, un match tra due squadre che in campionato non stanno facendo benissimo e che proprio per questo vogliono arrivare ad alzare il trofeo. Si gioca questa sera, mercoledì 4 marzo, alle ore 21. Puoi vedere la partita in streaming anche dall’estero con Total VPN (in offerta). La cornice è quella dello stadio Olimpico di Roma.

Chi uscirà a testa alta da questo doppio confronto accederà alla finalissima con una tra Como e Inter (pareggio per 0-0 nel primo match di ieri). Lo scorso anno vinse il Bologna, nel ruolo di outsider.

Hai la possibilità di vedere la partita in streaming sulla piattaforma Infinity di Mediaset, senza abbonamento premium, da tutti i dispositivi e anche dall’estero grazie alla rete globale di Total VPN (in sconto). Se invece sei a casa, è trasmessa in chiaro su Italia 1: devi solo accendere a TV e sintonizzarti sul canale.

Rosa a disposizione quasi al completo per Sarri, mentre Paladino deve rinunciare ancora a una pedina importante come De Ketelaere. Sono queste le probabili formazioni schierate dall’inizio.

  • Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni;
  • Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Krstovic.

Nonostante il fattore campo, il pronostico dei bookmaker vede favoriti gli ospiti. In vista del ritorno che si giocherà a Bergamo, per la Dea anche un pareggio sarebbe molto utili ai fini della qualificazione.

Non rinunciare allo spettacolo della Coppa Italia, anche se sei all’estero. Ti elenchiamo di seguito i pochi e semplici passi da seguire per vedere la partita in streaming con la telecronaca nella nostra lingua.

  • Apri l’applicazione di Total VPN (scopri la promo) sul dispositivo che hai scelto per guardarla;
  • collegati a un server italiano per ottenere un indirizzo IP localizzato nel nostro paese;
  • accedi alla piattaforma e tifa la tua squadra preferita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 4 mar 2026

Davide Tommasi
Pubblicato il
4 mar 2026
