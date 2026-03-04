Come vedere Lazio-Atalanta in diretta streaming dall'estero

Lazio-Atalanta è la semifinale di andata della Coppa Italia, un match tra due squadre che in campionato non stanno facendo benissimo e che proprio per questo vogliono arrivare ad alzare il trofeo. Si gioca questa sera, mercoledì 4 marzo, alle ore 21. Puoi vedere la partita in streaming anche dall’estero con Total VPN (in offerta). La cornice è quella dello stadio Olimpico di Roma.

Coppa Italia: guarda Lazio-Atalanta in streaming

Chi uscirà a testa alta da questo doppio confronto accederà alla finalissima con una tra Como e Inter (pareggio per 0-0 nel primo match di ieri). Lo scorso anno vinse il Bologna, nel ruolo di outsider.

Hai la possibilità di vedere la partita in streaming sulla piattaforma Infinity di Mediaset, senza abbonamento premium, da tutti i dispositivi. Se invece sei a casa, è trasmessa in chiaro su Italia 1: devi solo accendere a TV e sintonizzarti sul canale.

Rosa a disposizione quasi al completo per Sarri, mentre Paladino deve rinunciare ancora a una pedina importante come De Ketelaere. Sono queste le probabili formazioni schierate dall’inizio.

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni;

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Krstovic.

Nonostante il fattore campo, il pronostico dei bookmaker vede favoriti gli ospiti. In vista del ritorno che si giocherà a Bergamo, per la Dea anche un pareggio sarebbe molto utili ai fini della qualificazione.

