Lazio-Bologna: formazioni e come vederla in streaming

Lazio-Bologna va in scena allo stadio Olimpico all’ora di pranzo, domenica 18 febbraio alle 12:30. La puoi vedere in streaming su DAZN. È un match importante per la giornata 25 di Serie A, che definirà nuovi equilibri nella parte alta della classifica, mettendo di fronte una squadra in ripresa e quella che può essere definita a tutti gli effetti la vera sorpresa di questo campionato.

Probabili formazioni e streaming di Lazio-Bologna

Assenze importanti per Sarri: Pellegrini, Rovella e Zaccagni out per infortuni, Romagnoli e Vecino invece per squalifiche. L’unico indisponibile per Thiago Motta è Freuler, fermato dal giudice sportivo. Diamo uno sguardo alle probabili formazioni schierate dal primo minuto.

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Patric, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Felipe Anderson;

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Aebischer, Fabbian; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee.

Se ti stai chiedendo come vedere la partita in streaming puoi scegliere la diretta trasmessa su DAZN con la telecronaca di Ricky Buscaglia e il commento tecnico di Fabio Bazzani.

Settimo posto in classifica per la Lazio a 37 punti (ma con una gara da recuperare). Il sorprendente Bologna è invece quinto a 42 punti e attualmente occupa una posizione utile per la qualificazione diretta alle prossime coppe europee.

I biancocelesti arrivano all’appuntamento spinti dall’entusiasmo per la vittoria ottenuta in settimana contro il Bayern Monaco in Champions League e con il favore del pronostico. Attenzione però agli avversari: i rossoblu sono reduci da tre vittorie consecutive e determinati a proseguire su questa strada.

