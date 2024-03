Come vedere Le Iene in streaming dall'estero

Le Iene, programma di approfondimento e attualità condotto a partire da quest’anno da Veronica Gentili e Max Angioni, va in onda su Italia 1 ed è disponibile in streaming sull’app Mediaset Infinity.

Il successo del programma che propone inchieste e servizi giornalistici ogni settimana è notevole, tant’è che molti italiani che risiedono all’estero o si trovano momentaneamente fuori dall’Italia vorrebbero seguirlo in streaming. C’è un problema però: a causa delle restrizioni geografiche questo non è possibile. Come risolvere? Per vedere Le Iene in streaming dall’estero occorre scaricare l’app Mediaset Infinity e attivare una VPN. Il servizio migliore è NordVPN, che assicura un’esperienza streaming goduriosa rispetto alla concorrenza.

Come vedere Le Iene dall’estero: la guida

Abbiamo detto quindi che la visione del programma Le Iene dall’estero richiede il download dell’app Mediaset Infinity e l’attivazione di una VPN. Entriamo ora più nel dettaglio con la guida passo dopo passo.

Attivare una VPN: Scaricare l'app NordVPN: esegui il download dell'applicazione NordVPN sul dispositivo dove intendi guardare la diretta o le repliche de Le Iene. Connettersi a un server VPN in Italia: dalla lista dei server VPN disponibili, selezionane uno posizionato in Italia, così da simulare una connessione dal nostro Paese e superare il blocco geografico.

È tutto, non ti resta che avviare l’app Mediaset Infinity e selezionare il riquadro della diretta di Italia 1 o dello storico programma ideato da Davide Parenti e in onda dal 1997.