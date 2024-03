Come vedere Le Indagini di Lolita Lobosco 3 in streaming dall'estero

Le indagini di Lolita Lobosco, la fiction TV con protagonista Luisa Ranieri, è ripartita con l’attesa terza stagione. La prima puntata è disponibile in streaming sulla piattaforma RaiPlay, ma se ti trovi all’estero puoi comunque guardarla sfruttando una VPN come NordVPN (ora in offerta) che ti permette di collegarti a un server italiano e dunque accedere al catalogo come se ti trovassi nel nostro paese.

Le Indagini di Lolita Lobosco 3: cosa succede nella prima puntata

Nella prima puntata della terza stagione della serie, vediamo Lolita (interpretata da Luisa Ranieri) nel suo appartamento nel cuore di Bari vecchia, al volante della sua Bianchina, emanando il suo consueto charme e mostrando la solita determinazione nel guardare oltre gli ostacoli.

Lolita si trova ad affrontare il caso di Birgitte Weber, una donna tedesca deceduta in seguito a un incidente con il paracadute nel campo volo frequentato dalla stessa poliziotta. Ma le cose prendono una svolta inattesa quando, con l’aiuto di Antonio, Lello e del supporto della scientifica, si scopre che la donna era già morta prima dello schianto. La situazione si complica ulteriormente quando viene trovato senza vita anche il compagno della vittima.

Come guardare la puntata in streaming dall’estero con NordVPN

Vuoi scoprire come va a finire ma ti trovi all’estero? Nessun problema, perché ti basta procedere come segue:

Scegli un abbonamento NordVPN approfittando dei nuovi sconti Scarica l’app NordVPN sul dispositivo che intendi usare per la visione Avvia l’applicazione e seleziona un server italiano Apri RaiPlay e dai il via allo streaming

Tutto molto semplice, facile e veloce. NordVPN ti permette di navigare in modo sicuro e privato oltre ad usufruire di una serie di servizi aggiuntivi come la protezione dai download insicuri, la verifica dei tuoi dati personali e molto altro ancora.