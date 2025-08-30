Come vedere le partite dell'Italia a Eurobasket in diretta streaming dall'estero?

C’è anche la Nazionale italiana alla nuova edizione di Eurobasket, il campionato europeo di pallacanestro che si concluderà il prossimo14 settembre.

L’Italia è impegnata nel Girone C, insieme alla Grecia, alla Georgia, alla Spagna, a Cipro, e alla Bosnia ed Erzegovina.

Tutte le partite della Nazionale sono trasmesse in chiaro dalla Rai e, quindi, sono visibili sia sul digitale terrestre (il canale cambia da partita a partita) che in streaming su Rai Play.

Per chi si trova all’estero, in un Paese che non trasmette le partite dell’Italia ad Eurobasket, c’è la possibilità di sfruttare una VPN, selezionando un server italiano, per raggiungere Rai Play.

Le prossime partite dell’Italia ad Eurobasket 2025

Dopo le prime partite con Grecia e Georgia, l’Italia scenderà in campo altre tre volte nella fase a gironi. Ecco le partite in calendario:

Domenica 31 agosto 2025 – Bosnia & Herzegovina vs Italia, ore 20:30

Martedì 2 settembre 2025 – Italia vs Spagna, ore 20:30

Giovedì 4 settembre 2025 – Italia vs Cipro, ore 17:15

Gli orari riportati sono quelli italiani ma potrebbero subire delle variazioni nel corso dei prossimi giorni. Si consiglia, quindi, di effettuare una verifica il giorno del match per essere sicuri di non sbagliare orario.

Le partite, come detto, saranno visibili direttamente su Rai Play. Eurobasket è disponibile anche su Sky e su DAZN, con una copertura completa della manifestazione.