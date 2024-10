Come vedere Leverkusen-Milan in streaming da Italia ed estero

Bayer Leverkusen-Milan in campo per la seconda giornata della Champions League: puoi vedere la partita in streaming su NOW (dall’estero ti aiuta NordVPN). Si gioca questa sera, martedì 1 ottobre alle ore 21, nella cornice della BayArena che proverà in tutti i modi a spingere le Aspirine verso l’ennesimo risultato positivo.

Bayer Leverkusen-Milan: guardala in streaming

Dopo il primo turno, i tedeschi sono a punteggio pieno in classifica, avendo superato il Feyenoord in trasferta con un secco 0-4. I rossoneri ripartono invece dalla sconfitta per 1-3 maturata a San Siro contro il Liverpool. Considerando la nuova formula della competizione, un altro passo falso potrebbe costare molto caro.

Se ti stai chiedendo come vedere in streaming la partita, la risposta è semplice: con la diretta di NOW. Ti trovi all’estero? Nessun problema, come vedremo a breve, con NordVPN (scopri la promo) hai accesso alla telecronaca in italiano.

Da una parte Xabi Alonso, dall’altra Fonseca, rinfrancato dall’entusiasmo ritrovato in Serie A dopo un avvio di campionato difficile. Queste le probabili formazioni che i due allenatori dovrebbero schierare dal primo minuto.

Bayer Leverkusen (3-4-2-1): Hradecky; Tapsoba, Tah, Hincapié; Frimpong, Andrich, Xhaka, Grimaldo; Terrier, Wirtz; Boniface;

Milan (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Abraham.

Il favore del pronostico è tutto dalla parte dei tedeschi. Sulle stime dei bookmaker pesano il fattore campo e le prestazioni viste all’esordio in Champions League.

Come vedere la partita dall’estero

Se ti trovi all’estero e vuoi vedere Bayer Leverkusen-Milan in streaming con la telecronaca in italiano, NordVPN (oggi in sconto) ha la soluzione giusta per te. Devi solo seguire questi pochi e semplici passi.

Apri l’app di NordVPN (guarda l’offerta) sul dispositivo che preferisci;

connettiti a un server italiano e ottieni un indirizzo IP del nostro paese;

inizia lo streaming della partita e goditi lo spettacolo del grande calcio.