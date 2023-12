Come vedere Lions - Cowboys in streaming il 31 dicembre 2023 (NFL)

Domenica 31 dicembre, alle ore 02:15, va in scena l’incontro di NFL tra i Detroit Lions e i Dallas Cowboys, valido per la diciassettesima giornata. In questo articolo trovi le informazioni su come vedere Lions – Cowboys in streaming qui in Italia.

Per guardare la partita conteggiata come Monday Night Football (in quanto trasmessa da ESPN nonostante si disputi nella notte compresa tra sabato 30 e domenica 31 dicembre), basta acquistare l’NFL Game Pass di DAZN: grazie all’offerta di fine stagione, risparmi fino all’80% sul pass Season Pro, in promo a 44,99€.

Come vedere Lions-Cowboys in streaming su DAZN

Per guardare Lions @ Cowboys in streaming su DAZN scegli uno dei pass in offerta a tempo limitato tra Season Pro e Weekly Pro. Il più economico è il secondo, dato che costa 19,99€, ma il più conveniente è il primo, che consente di guardare l’intera stagione NFL 2023, comprese tutte le partite in diretta, il Super Bowl LVIII, i programmi sul campionato e altro ancora a soli 44,99€.

Come accennato qui sopra, è un’offerta a tempo limitato, questo significa quindi che a breve DAZN potrebbe togliere lo sconto fino all’80% sull’NFL Game Pass più desiderato dagli appassionati di football americano.

Season Pro include tutte le partite della stagione NFL, compresi i playoff e il Super Bowl, 7 ore di football americano senza pubblicità ogni domenica (NFL RedZone), la trasmissione di NFL Network 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con i replay dei match e gli highlights, più le trasmissioni dedicate al football americano, compresi i programmi durante l’intervallo delle partite e le analisi.

Approfitta dunque dell’offerta di fine stagione di DAZN sul piano Season Pro a soli 44,99€ (80% di sconto) per vedere il match della diciassettesima giornata NFL Lions @ Cowboys in streaming. L’orario d’inizio dell’incontro è fissato per le 02:15 di domenica 31 dicembre (ora italiana).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.