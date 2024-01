Come vedere Mavericks-Celtics in streaming anche all'estero

Quella tra Dallas Mavericks e Boston Celtics, che si giocherà questa notte alle 2.30 ora italiana, è una sfida che promette grande spettacolo. Da una parte gli indomabili Celtics, forti di un record di 33 vittorie a 10 sconfitte che li pone in cima alla classifica. Dall’altra una squadra ostica, con un record di 24-18, che proverà a ottenere un successo di prestigio.

La partita potrai vederla in diretta streaming su NOW. E se ti trovi all’estero, ti basta abbonarti con la nuova offerta di NordVPN per accedere alla piattaforma e non rinunciare così alla trasmissione in italiano.

Mavericks-Celtics in streaming: come vederla anche all’estero

Se sei un appassionato NBA e vuoi vedere la partita in streaming ti basta abbonarti al pass sport di NOW TV, che include il meglio del basket nordamericano, oltre a numerosi altri sport, come i motori di Formula 1 e MotoGP, il calcio con la Serie A (3 partite su 10), la Serie B e il meglio del calcio internazionale, il grande tennis e molto altro ancora.

Tuttavia, se ti trovi all’estero e non vuoi rinunciare alla comodità della trasmissione in italiano e naturalmente ai vantaggi derivanti dal tuo abbonamento, ti basta usare una VPN come NordVPN.

Una volta effettuato l’abbonamento, ti basterà selezionare un server italiano dal dispositivo che vuoi usare per vedere la partita, aprire la piattaforma NOW e dare inizio alla visione. Facile, veloce, economico. Il modo migliore per portare il grande basket NBA sempre con te.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.