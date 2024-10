Come vedere Milan-Club Brugge in streaming da Italia ed estero

Torna la Champions League a San Siro con Milan-Club Brugge: puoi vedere la partita in streaming su NOW. Si gioca oggi, martedì 22 ottobre, nel tardo pomeriggio, con fischio d’inizio alle ore 18:45. Se ti trovi all’estero, con l’offerta di NordVPN ti godi il big match con il commento in italiano.

NordVPN

Guarda in streaming Milan-Club Brugge

Per i rossoneri è già uno scontro decisivo, dopo le sconfitte rimediate in casa con il Liverpool e in trasferta contro il Bayer Leverkusen. Fermi a 0 punti in classifica, gli uomini di Fonseca non possono commettere altri passi falsi. I belgi sono invece a 3 punti, grazie alla vittoria ottenuta al secondo turno contro lo Sturm Graz (all’esordio sono stati sconfitti dal Borussia Dortmund).

Come già anticipato, se la vuoi vedere in streaming, Milan-Club Brugge è in diretta esclusiva su NOW. Inoltre, grazie alla rete globale di NordVPN (in forte sconto), la puoi guardare da qualunque angolo del mondo.

Per gli allenatori Fonseca e Hayen c’è qualche qualche dubbio sui titolari da mandare in campo al fischio d’inizio, ma le probabili formazioni sono queste.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Fofana, Loftus-Cheek; Pulisic, Reijnders, Leao; Morata;

Club Brugge (4-1-4-1): Mignolet; Seys, Mechele, Romero, Cuyper; Jashari; Skoras, Vetlesen, Vanaken, Tzolis; Jutgla.

Il pronostico vede nettamente favoriti i rossoneri, anche se il momento attraversato non è dei più semplici: occhio alle tensioni interne allo spogliatoio.

Come vedere la partita dall’estero

Sei al momento fuori dall’Italia? Nessun problema: anche dall’estero puoi guardare la partita di Champions League con la telecronaca nella nostra lingua, semplicemente seguendo questi passaggi.

Apri l’applicazione di NordVPN (scopri la promo) su smartphone, tablet o computer;

scegli un server italiano tra quelli disponibili e collegati per ottenere un indirizzo IP del nostro paese;

avvia lo streaming su NOW per goderti i 90 minuti più recupero del match.