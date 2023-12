Milan-Frosinone: formazioni e dove vederla in streaming

Milan-Frosinone, con fischio d’inizio sabato 2 dicembre alle ore 20:45, è il posticipo di Serie A per la giornata 14 del campionato. Diamo uno sguardo alle probabili formazioni e al pronostico del match di San Siro, da vedere in streaming su DAZN (in offerta a 19,90 euro al mese) attraverso qualsiasi schermo: smartphone, tablet, computer televisore o altro.

Probabili formazioni e streaming di Milan-Frosinone

Terzi in classifica a 26 punti, ma con il morale basso per la sconfitta in Champions dei giorni scorsi, i rossoneri proveranno ad accorciare le distanze che li separano dalla coppia di testa (Inter e Juventus), per non agevolare la fuga delle dirette concorrenti. Obiettivo diverso, ma fin qui pienamente centrato, per la stagione dei neopromossi ciociari, decimi a 18 punti: avanti di questo passo, la salvezza potrebbe essere raggiunta con largo anticipo.

È possibile vedere la partita in diretta streaming su DAZN, accompagnati dalla telecronaca di Edoardo Testoni e dal commento tecnico di Alessandro Budel. Il match è trasmesso nella cornice dello show Tutti Bravi dal Divano condotto da Marco Russo.

La rosa a disposizione di mister Pioli è martoriata dagli infortuni: fuori Benaccer, Caldara, Kalulu, Okafor, Pellegrino, Thiaw, Sportiello e soprattutto Leao. In più, il bomber Giroud deve scontare l’ultimo turno di squalifica. Out tra gli uomini di Di Francesco, invece, Harroui, Kalaj, Lirola e Marchizza, tutti in infermeria. Con quel che rimane, ecco le probabili formazioni schierate all’ingresso in campo.

Milan (4-2-3-1): Maignan, Calabria, Krunic, Tomori, Theo Hernandez, Musah, Reijnders, Chukwueze, Loftus-Cheek, Pulisic, Jovic;

Frosinone (4-2-3-1): Turati, Okoli, Oyono, Romagnoli, Monterisi, Bourabia, Barrenechea, Soulé, Reinier, Ibrahimovic, Cheddira.

Sulla carte, si tratta di un impegno agevole per i rossoneri, favoriti dal pronostico dei bookmaker. La brutta prova in Europa e le tante assenze potrebbero però farsi sentire e dall’altra parte c’è una squadra piena di giovani talenti che ha già dimostrato di poter far bene anche contro le grandi.

L’abbonamento STANDARD a DAZN, in offerta a 19,90 euro al mese (per due mesi), permette di vedere in streaming la partita Milan-Frosinone. Sono inclusi anche tutti gli altri incontri di Serie A, dieci su dieci in ogni giornata, sette dei quali in esclusiva: tra questi il big match di questo turno, Napoli-Inter.

