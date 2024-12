Come vedere Milan-Genoa in streaming (Serie A)

Domenica sera a San Siro andrà in scena Milan-Genoa, posticipo della sedicesima giornata di Serie A. L’incontro sarà trasmesso in streaming in esclusiva su DAZN, con la telecronaca di Edoardo Testoni e il commento tecnico di Marco Parolo.

Se non hai un piano di abbonamento attivo, ti segnaliamo l’opportunità di attivare il piano mensile DAZN Standard a 5,99 euro al mese per tre mesi invece di 44,90 euro, senza vincoli. Il risparmio complessivo in tre mesi è di 117 euro.

Per attivare l’offerta è sufficiente collegarsi su questa pagina del sito DAZN.

Come vedere Milan-Genoa in streaming

La visione in streaming di Milan-Genoa richiede la sottoscrizione di DAZN Standard, il pass che consente di vedere tutte le partite della Serie A fino al 2029. L’orario d’inizio della partita è fissato per le ore 20:45.

Per il Diavolo quella contro la formazione rossoblu non sarà una gara come le altre. Questo lunedì, infatti, il club rossonero compie 125 anni di storia: per festeggiare la ricorrenza, la società ha organizzato un autentico show. Alle 19:45 ci sarà la premiazione delle Legends rossonere: Shevchenko, Inzaghi e Van Basten entreranno nella Hall of Fame insieme all’ex capitano Franco Baresi. Seguirà quindi la cerimonia ufficiale, durante la quale ci sarà spazio anche per la sfilata dei tanti giocatori che hanno indossato la maglia di questa squadra.

DAZN aprirà il collegamento da San Siro alle 19:45, in tempo quindi per seguire l’intera cerimonia. Gli inviati commenteranno lo spettacolo sul campo, senza dimenticare che di lì a poco ci sarà un’importante partita con 3 punti in palio. Un match di cruciale importanza per la formazione rossonera, chiamata a conquistare da subito i tre punti dopo il ko contro l’Atalanta.

Appuntamento quindi a domenica sera, quando a San Siro il Milan ospiterà il Genoa nel posticipo della sedicesima giornata di campionato. Il fischio d’inizio è in programma alle 20:45.