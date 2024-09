Come vedere Milan-Liverpool in streaming dall'Italia e dall'estero

Milan-Liverpool si gioca questa sera, martedì 17 settembre, nella sempre suggestiva cornice di San Siro: inizia la Champions League, nella sua nuova versione, con più squadre e ben cinque italiane. La puoi vedere in streaming su NOW, anche dall’estero grazie a NordVPN (guarda lo sconto), con fischio d’inizio alle ore 21.

Champions League: Milan-Liverpool, guardala in streaming

Subito un big match all’esordio per i rossoneri, di fronte ai loro tifosi. Dopo un esordio in Serie A con qualche complicazione di troppo, il Diavolo sembra aver rialzato la testa. Il test europeo contro i Reds rischia di essere già decisivo.

Vuoi vedere la partita in streaming? Lo puoi fare grazie alla diretta esclusiva su NOW. Scopri l’offerta della piattaforma. Dall’estero, ti basta la soluzione di NordVPN per goderti lo spettacolo della Champions League con il commento nella nostra lingua.

Stesso modulo scelto dai due allenatori, Fonseca e Slot. Diamo uno sguardo alle probabili formazioni schierate all’ingresso in campo.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Loftus-Cheek; Pulisic, Reijnders, Leao; Morata;

Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, van Dijk, Tsimikas; MacAllister, Gravenberch; Salah, Szoboszlai, Luis Diaz; Diogo Jota.

Secondo i bookmaker, il pronostico è a favore degli inglesi, nonostante giochino in trasferta. Spetterà ai rossoneri ribaltare la previsione e allungare le mani su un risultato utile.

Guarda la partita in streaming dall’estero

Come anticipato, se nel nostro paese per vedere la partita è sufficiente affidarsi alla diretta su NOW, i tifosi che si trovano all’estero e non vogliono rinunciare alla telecronaca in italiano possono fare affidamento sulla soluzione tecnologica di NordVPN. Ecco come funziona.

Se non lo hai ancora fatto, scarica l’app di NordVPN (guarda lo sconto) sul tuo smartphone, tablet o computer;

aprile, scegli un server italiano tra quelli disponibili e attiva la connessione, otterrai così un indirizzo IP del nostro paese;

giunto qui, non devi far altro che avviare lo streaming.